Пришлось стрелять: полиция в Приморском крае задержала авто со странной семейкой

Posted 30 июля, 23:55
Published 30 июля, 23:55
Modified 30 июля, 23:57
Updated 30 июля, 23:57
В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю сообщили: во время патрулирования улиц Дальнегорска экипаж ДПС заметил автомобиль, двигающийся по проезжей части «противолодочным зигзагом».
— Инспекторы подали водителю иномарки сигнал остановиться, однако тот проигнорировал его и, увеличив скорость, попытался скрыться, — отметили в пресс-службе ведомства. — Было организовано преследование. Нарушитель выехал на дорогу, ведущую в Рудную Пристань. Он создавал аварийные ситуации и на требования остановиться не реагировал. Поэтому сотрудники ДПС после предупредительного выстрела в воздух из табельного оружия открыли огонь по колёсам машины.
Блокировать автомобиль-беглец сотрудникам ДПС удалось в районе села Сержантово (это 27 километров от Дальнегорска!). За рулём машины оказался 17-летний подросток. При этом в салоне авто преспокойно восседали мать горе-водителя, её сожитель, их общая знакомая вместе с дочкой, которой всего шесть лет!
— Юноша объяснил, что сел за руль по просьбе собственника авто. Сам владелец находился в состоянии опьянения, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
По всем выявленным нарушениям сотрудники полиции составили протоколы: в отношении молодого, да из ранних водителя — по шести статьям КоАП РФ; в отношении собственника авто — по двум статьям.
Отдельно полиция займётся дамами-пассажирками, которые своим безответственным поведением подвергли опасности жизнь и здоровье детей.
Хочется надеяться, что они понесут ответственность за свою более чем странную беспечность.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что полицейские Приморья задержали «Бонни и Клайда», обстрелявших пост охраны.