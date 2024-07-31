Пришлось стрелять: полиция в Приморском крае задержала авто со странной семейкой

Блокировать автомобиль-беглец сотрудникам ДПС удалось в районе села Сержантово (это 27 километров от Дальнегорска!). За рулём машины оказался 17-летний подросток. При этом в салоне авто преспокойно восседали мать горе-водителя, её сожитель, их общая знакомая вместе с дочкой, которой всего шесть лет!