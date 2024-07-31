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Posted 30 июля, 23:55

Published 30 июля, 23:55

Modified 30 июля, 23:57

Updated 30 июля, 23:57

В Приморском крае полицейские применили оружие, чтобы задержать нарушителя

Пришлось стрелять: полиция в Приморском крае задержала авто со странной семейкой

30 июля 2024, 23:55
Фото: Изображение Midjourney.

В Приморском крае полицейские применили оружие, чтобы задержать нарушителя

Сюжет
Арест
Полицейским в Приморском крае пришлось применить табельное оружие, чтобы задержать автомобиль, не остановившийся по требованию правоохранителей. За рулем оказался несовершеннолетний, а в салоне — вся его семья.

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю сообщили: во время патрулирования улиц Дальнегорска экипаж ДПС заметил автомобиль, двигающийся по проезжей части «противолодочным зигзагом».

— Инспекторы подали водителю иномарки сигнал остановиться, однако тот проигнорировал его и, увеличив скорость, попытался скрыться, — отметили в пресс-службе ведомства. — Было организовано преследование. Нарушитель выехал на дорогу, ведущую в Рудную Пристань. Он создавал аварийные ситуации и на требования остановиться не реагировал. Поэтому сотрудники ДПС после предупредительного выстрела в воздух из табельного оружия открыли огонь по колёсам машины.

Блокировать автомобиль-беглец сотрудникам ДПС удалось в районе села Сержантово (это 27 километров от Дальнегорска!). За рулём машины оказался 17-летний подросток. При этом в салоне авто преспокойно восседали мать горе-водителя, её сожитель, их общая знакомая вместе с дочкой, которой всего шесть лет!

— Юноша объяснил, что сел за руль по просьбе собственника авто. Сам владелец находился в состоянии опьянения, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

По всем выявленным нарушениям сотрудники полиции составили протоколы: в отношении молодого, да из ранних водителя — по шести статьям КоАП РФ; в отношении собственника авто — по двум статьям.

Отдельно полиция займётся дамами-пассажирками, которые своим безответственным поведением подвергли опасности жизнь и здоровье детей.

Хочется надеяться, что они понесут ответственность за свою более чем странную беспечность.

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