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Posted 31 июля, 06:02

Published 31 июля, 06:02

Modified 2 октября, 06:03

Updated 2 октября, 06:03

Прокуратура контролирует инцидент с несовершеннолетним во Владивостоке

Прокуратура контролирует инцидент с несовершеннолетним во Владивостоке

31 июля 2024, 06:02
Фото: 1MI. Изображение Midjourney
Накануне в социальных сетях распространена запись камеры видеонаблюдения, согласно которой во дворе дома на ул. Ладыгина, мужчина схватил мальчика, во время движения ребенка на самокате, силой посадил в автомобиль, после чего скрылся, переехав колесами самокат.

Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств произошедшего.

Участники конфликта в правоохранительные органы не обращались проверка организована после выявления записи инцидента в сети «Интернет».

По требованию прокурора района материал доследственной проверки изъят из производства органа внутренних дел и передан в Следственный комитет.

Итоговое решение поставлено на контроль.

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