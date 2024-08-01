Глава РЭО Буцаев и посол Омана рассмотрели перспективы развития сферы обращения с ТКО

Posted 1 августа, 16:23
Published 1 августа, 16:23
Modified 1 августа, 16:25
Updated 1 августа, 16:25
По словам Буцаева, участники встречи обсудили сотрудничество России и Омана в сфере экономики замкнутого цикла, в том числе разговор коснулся взаимодействия РЭО с профильными министерствами и ведомствами арабских стран. В РЭО проявили заинтересованность в обмене технологическим опытом и в инвестиционном взаимодействии с профильными государственными и коммерческими организациями Омана, добавил генеральный директор оператора. Об этом сообщает 56orb.
Господин Хамуд Салим Аль Тувайх, со своей стороны, подтвердил заинтересованность Султаната Оман в российских современных технологиях и оборудовании в сфере обращения с отходами, а также интерес к изучению российского опыта нормативного и законодательного регулирования отрасли.
Глава РЭО и посол Омана обсудили планы по организации поездки делегации Омана в РФ с целью изучения функционирования комплексных объектов по переработке отходов и проведения рабочих встреч с экспертами РЭО.
Также участники встречи обсудили вопросы многостороннего сотрудничества на крупнейших международных площадках с целью продвижения идей по достижению устойчивого развития и углеродной нейтральности.