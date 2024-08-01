Глава РЭО Буцаев и посол Омана рассмотрели перспективы развития сферы обращения с ТКО

По словам Буцаева, участники встречи обсудили сотрудничество России и Омана в сфере экономики замкнутого цикла, в том числе разговор коснулся взаимодействия РЭО с профильными министерствами и ведомствами арабских стран. В РЭО проявили заинтересованность в обмене технологическим опытом и в инвестиционном взаимодействии с профильными государственными и коммерческими организациями Омана, добавил генеральный директор оператора. Об этом сообщает 56orb.