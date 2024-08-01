vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 1 августа, 16:23

Published 1 августа, 16:23

Modified 1 августа, 16:25

Updated 1 августа, 16:25

Глава РЭО Буцаев и посол Омана рассмотрели перспективы развития сферы обращения с ТКО

Глава РЭО Буцаев и посол Омана рассмотрели перспективы развития сферы обращения с ТКО

1 августа 2024, 16:23
Фото: Изображение Midjourney.
Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Султаната Оман в Российской Федерации господином Хамудом Салимом Аль Тувайхом.

По словам Буцаева, участники встречи обсудили сотрудничество России и Омана в сфере экономики замкнутого цикла, в том числе разговор коснулся взаимодействия РЭО с профильными министерствами и ведомствами арабских стран. В РЭО проявили заинтересованность в обмене технологическим опытом и в инвестиционном взаимодействии с профильными государственными и коммерческими организациями Омана, добавил генеральный директор оператора. Об этом сообщает 56orb.

Господин Хамуд Салим Аль Тувайх, со своей стороны, подтвердил заинтересованность Султаната Оман в российских современных технологиях и оборудовании в сфере обращения с отходами, а также интерес к изучению российского опыта нормативного и законодательного регулирования отрасли.

Глава РЭО и посол Омана обсудили планы по организации поездки делегации Омана в РФ с целью изучения функционирования комплексных объектов по переработке отходов и проведения рабочих встреч с экспертами РЭО.

Также участники встречи обсудили вопросы многостороннего сотрудничества на крупнейших международных площадках с целью продвижения идей по достижению устойчивого развития и углеродной нейтральности.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика