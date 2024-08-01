Губернатор Приморья: край продолжит преображаться с помощью грантов для ТОС

Губернатор Приморья отметил: есть муниципалитеты, в которых сразу же поняли, какие возможности даёт программа для ТОСов, как много можно сделать, если принять в ней участие всерьёз, массово, если продумать проекты и обосновать их. Есть и районы, которые пока раскачиваются и только-только начинают работу в этом направлении. Но и они быстро поймут, что грант для ТОСа — это возможность в короткие сроки решить накопившиеся проблемы по обустройству детских площадок, подъездов, спортивных площадок, с созданием освещения во дворе или асфальтированием оного.