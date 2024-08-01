Губернатор Приморья: край продолжит преображаться с помощью грантов для ТОС

Posted 1 августа, 04:48
Published 1 августа, 04:48
Modified 1 августа, 04:50
Updated 1 августа, 04:50
Об этом глава региона заявил во время «Прямого разговора» (16+), состоявшегося на днях. Жители края задали вопрос — будут ли и впредь в Приморье выделять средства на гранты для ТОС, ведь за несколько лет приморцы поняли, что с помощью этих программ могут изменить облик своего двора, сквера у дома и так далее к лучшему, сделать свою жизнь комфортнее.
Грантовая программа для территориального общественного самоуправления (ТОС), безусловно, будет продолжена, заявил Олег Кожемяко, отвечая на вопрос. Тема благоустройства придомовых территорий волнует жителей всех
муниципалитетов Приморья, подчеркнул он.
Губернатор Приморья отметил: есть муниципалитеты, в которых сразу же поняли, какие возможности даёт программа для ТОСов, как много можно сделать, если принять в ней участие всерьёз, массово, если продумать проекты и обосновать их. Есть и районы, которые пока раскачиваются и только-только начинают работу в этом направлении. Но и они быстро поймут, что грант для ТОСа — это возможность в короткие сроки решить накопившиеся проблемы по обустройству детских площадок, подъездов, спортивных площадок, с созданием освещения во дворе или асфальтированием оного.
— Принять участие в программе ТОС — решение тех товариществ, которые на месте лучше видят, что необходимо сделать, чтобы каким-то образом их микрорайон или двор приобрел благоприятный вид. Поэтому мы каждый год увеличиваем объемы финансирования на эти цели. В этом году мы тоже увеличили, и сегодня это — порядка 350 миллионов на 345 проектов благоустройства. Мы будем программу поддерживать, — твёрдо сказал губернатор Приморья.
Также глава региона отметил, что в крае действуют и другие программы благоустройства. Например, программа «Формирование комфортной городской среды» охватывает более 30 территорий края. На ее реализацию в районы Приморья направлено более 600 миллионов рублей.
— Также работает программа «Инициативное бюджетирование», где граждане сами выбирают наиболее важные для них проекты, и примерно такая же сумма идет на эти цели. Помимо 345 ТОСов, в программах участвуют 286 дворов и общественных территорий в целом по краю. Мы безусловно будем поддерживать и эти программы, — пояснил губернатор.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как развивается край с помощью программ ТОС.