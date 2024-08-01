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Posted 1 августа, 06:04

Published 1 августа, 06:04

Modified 2 октября, 06:05

Updated 2 октября, 06:05

Прокуратура проверяет обрушение потолка в комплексе «Акватория» во Владивостоке

Прокуратура проверяет обрушение потолка в комплексе «Акватория» во Владивостоке

1 августа 2024, 06:04
Фото: 1MI
Вечером 1 августа 2024 на -2 этаже водно-бассейнового комплекса «Акватория» во Владивостоке на площади порядка 100 квадратных метров произошло обрушение металлических элементов потолка.

В результате происшествия есть пострадавшие.

На место для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб незамедлительно выехал заместитель прокурора края Андрей Трегубов и прокурор Ленинского района г. Владивостока Роман Язвенко.

Надзорное ведомство организовало проверку по результатам которой будет дана принципиальная оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации здания и безопасности услуг, оказываемых населению.

По результатам будет принят исчерпывающий комплекс мер реагирования.

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