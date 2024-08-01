Прокуратура проверяет обрушение потолка в комплексе «Акватория» во Владивостоке

Posted 1 августа, 06:04
Published 1 августа, 06:04
Modified 2 октября, 06:05
Updated 2 октября, 06:05
В результате происшествия есть пострадавшие.
На место для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб незамедлительно выехал заместитель прокурора края Андрей Трегубов и прокурор Ленинского района г. Владивостока Роман Язвенко.
Надзорное ведомство организовало проверку по результатам которой будет дана принципиальная оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации здания и безопасности услуг, оказываемых населению.
По результатам будет принят исчерпывающий комплекс мер реагирования.
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