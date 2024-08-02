Два выстрела в голову: отдых у моря обернулся жестким конфликтом в Приморском крае

Поездка на базу отдыха закончилась чудовищной потасовкой в Приморском крае

Сюжет Уголовное дело

Для двух жителей Дальнегорска путешествие к морю завершилось по-разному. После выяснения разногласий, на одного завели уголовное дело, а второго госпитализировали.