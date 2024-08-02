Два выстрела в голову: отдых у моря обернулся жестким конфликтом в Приморском крае

Posted 2 августа, 06:18
Published 2 августа, 06:18
Modified 2 августа, 06:20
Updated 2 августа, 06:20
На базе отдыха в Тернейском районе ссора знакомых закончилась стрельбой, сообщила пресс-служба прокуратуры. В ходе конфликта житель Дальнегорска два раза выстрелил в голову оппонента из оружия ограниченного поражения.
Пострадавшего доставили в Дальнегорскую городскую больницу в тяжелом состоянии. По данному инциденту возбуждено уголовное дело: покушение на убийство.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что силовики нашли уссурийцев, которые обстреляли будку охранника.