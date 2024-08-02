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Posted 2 августа, 06:18

Published 2 августа, 06:18

Modified 2 августа, 06:20

Updated 2 августа, 06:20

Поездка на базу отдыха закончилась чудовищной потасовкой в Приморском крае

Два выстрела в голову: отдых у моря обернулся жестким конфликтом в Приморском крае

2 августа 2024, 06:18
Фото: 1MI.

Поездка на базу отдыха закончилась чудовищной потасовкой в Приморском крае

Сюжет
Уголовное дело
Для двух жителей Дальнегорска путешествие к морю завершилось по-разному. После выяснения разногласий, на одного завели уголовное дело, а второго госпитализировали.

На базе отдыха в Тернейском районе ссора знакомых закончилась стрельбой, сообщила пресс-служба прокуратуры. В ходе конфликта житель Дальнегорска два раза выстрелил в голову оппонента из оружия ограниченного поражения.

Пострадавшего доставили в Дальнегорскую городскую больницу в тяжелом состоянии. По данному инциденту возбуждено уголовное дело: покушение на убийство.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что силовики нашли уссурийцев, которые обстреляли будку охранника.

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