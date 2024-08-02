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Posted 2 августа, 05:54

Published 2 августа, 05:54

Modified 2 августа, 05:56

Updated 2 августа, 05:56

Как провожают пожарного на пенсию в Приморье — видео

Как провожают пожарного на пенсию в Приморье — видео

2 августа 2024, 05:54
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Пожар
Пожарного из Приморья в полном обмундировании пришлось окатить водой. Иначе, по словам спасателей, он бы не вышел на пенсию и остался работать дальше — так гласит поверье.

Пожарного тушили, обливая водой, иначе он бы не вышел на пенсию. Биликто Дашиев, заместитель начальника 19 отряда, майор внутренней службы, прошел специальный обряд. На последнее задание его вызвали по громкой связи, явиться нужно было в полном обмундировании.

Перед выходом на пенсию ветерана пожарной службы провожали всей частью, а напоследок окатили водой. Посвятил работе в МЧС он 22 года. На память в части записали видео с проводами.

Ранее «Восток-Медиа» писало о пожаре в небоскребе во Владивостоке.

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