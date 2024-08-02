Как провожают пожарного на пенсию в Приморье — видео

Posted 2 августа, 05:54
Published 2 августа, 05:54
Modified 2 августа, 05:56
Updated 2 августа, 05:56
Пожарного тушили, обливая водой, иначе он бы не вышел на пенсию. Биликто Дашиев, заместитель начальника 19 отряда, майор внутренней службы, прошел специальный обряд. На последнее задание его вызвали по громкой связи, явиться нужно было в полном обмундировании.
Перед выходом на пенсию ветерана пожарной службы провожали всей частью, а напоследок окатили водой. Посвятил работе в МЧС он 22 года. На память в части записали видео с проводами.