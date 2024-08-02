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Posted 2 августа, 06:24

Published 2 августа, 06:24

Modified 31 августа, 14:45

Updated 31 августа, 14:45

«Крылатую пехоту» поздравил с праздником спикер Приморского парламента Антон Волошко

2 августа 2024, 06:24

Спикер ЗС Приморского края поздравил десантников с Днём ВДВ

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Праздник
Антон Волошко, спикер Законодательного Собрания Приморского края, поздравил всех десантников — в каком бы году они не проходили службу в «войсках дяди Васи» — с праздником.

Традиционно 2 августа российские десантники отмечают свой праздник. Во Владивостоке колонна машин с флагами и символикой ВДВ совершила автопробег, а затем состоялся общий сбор в парке Победы.

— «Войскам Дяди Васи» уже почти сто лет! Причастность к ВДВ всегда означала и означает беспримерное мужество, верность присяге и своему особому боевому братству. Бойцы «крылатой пехоты» и сегодня стоят на страже безопасности нашей Родины, выполняя задачи в ходе СВО. С праздником, настоящие патриоты России! — написал Антон Волошко в своём официальном telegram-канале.
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