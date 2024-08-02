«Крылатую пехоту» поздравил с праздником спикер Приморского парламента Антон Волошко

Posted 2 августа, 06:24
Published 2 августа, 06:24
Modified 31 августа, 14:45
Updated 31 августа, 14:45
Традиционно 2 августа российские десантники отмечают свой праздник. Во Владивостоке колонна машин с флагами и символикой ВДВ совершила автопробег, а затем состоялся общий сбор в парке Победы.
— «Войскам Дяди Васи» уже почти сто лет! Причастность к ВДВ всегда означала и означает беспримерное мужество, верность присяге и своему особому боевому братству. Бойцы «крылатой пехоты» и сегодня стоят на страже безопасности нашей Родины, выполняя задачи в ходе СВО. С праздником, настоящие патриоты России! — написал Антон Волошко в своём официальном telegram-канале.