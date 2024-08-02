«Крылатую пехоту» поздравил с праздником спикер Приморского парламента Антон Волошко

Спикер ЗС Приморского края поздравил десантников с Днём ВДВ

Сюжет Праздник

Антон Волошко, спикер Законодательного Собрания Приморского края, поздравил всех десантников — в каком бы году они не проходили службу в «войсках дяди Васи» — с праздником.