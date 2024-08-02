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Posted 2 августа, 00:13

Published 2 августа, 00:13

Modified 31 августа, 14:45

Updated 31 августа, 14:45

На рынке Владивостока обнаружен баклажан-мутант

«Мутант какой-то»: владивостокцы поежились при виде чудо-овоща

2 августа 2024, 00:13
Фото: 1MI

На рынке Владивостока обнаружен баклажан-мутант

Сюжет
Сельхозпродукция
Пора сбора урожая наступила в Приморском крае и на рынки краевого центра поступают овощи из центральных районов края. Некоторые из них выглядят весьма нетрадиционно.

На рынке в районе площади Баляева жителями Владивостока был обнаружен вот такой вот баклажан необычной формы.

«Мутант какой-то», «Страшновато есть», «Химией, небось, напичкан», — такими комментариями откликнулись на публикацию фото в новых медиа владивостокцы.

Правда, есть и те, кто спокойно пожимает плечами: «Ха, у нас на даче и не такое вырастало!». Да, завзятых приморских дачников, суровых по определению, раздвоенным баклажаном не удивишь.

А некоторых куда больше заинтересовала «заоблачная» цена на домашние яйца, чем какой-то там баклажан.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, где во Владивостоке можно будет купить приморские овощи — свежие, качественные, по разумной цене — в комфортной обстановке.

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#Новости#Владивосток#Овощи#Сельхозпродукция#Приморский край
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