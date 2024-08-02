«Мутант какой-то»: владивостокцы поежились при виде чудо-овоща

Posted 2 августа, 00:13
Published 2 августа, 00:13
Modified 31 августа, 14:45
Updated 31 августа, 14:45
На рынке в районе площади Баляева жителями Владивостока был обнаружен вот такой вот баклажан необычной формы.
«Мутант какой-то», «Страшновато есть», «Химией, небось, напичкан», — такими комментариями откликнулись на публикацию фото в новых медиа владивостокцы.
Правда, есть и те, кто спокойно пожимает плечами: «Ха, у нас на даче и не такое вырастало!». Да, завзятых приморских дачников, суровых по определению, раздвоенным баклажаном не удивишь.
А некоторых куда больше заинтересовала «заоблачная» цена на домашние яйца, чем какой-то там баклажан.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, где во Владивостоке можно будет купить приморские овощи — свежие, качественные, по разумной цене — в комфортной обстановке.