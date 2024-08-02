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Posted 2 августа, 03:56

Published 2 августа, 03:56

Modified 2 августа, 04:00

Updated 2 августа, 04:00

«Первое, второе, булочка»: приморский блогер Шульга может отобедать за решеткой?

«Первое, второе, булочка»: приморский блогер Шульга может отобедать за решеткой?

2 августа 2024, 03:56
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Депутат
Приморские новые медиа сообщают, что известный в регионе оппозиционер и депутат Законодательного Собрания Геннадий Шульга может ненадолго оказаться за решеткой.

В телеграмм-каналах Приморья появился снимок рапорта, в котором сказано, что на канале Шульги в Ютуб имеется видеоролик, демонстрирующий символику запрещенной в России организации.

Таким образом силовые структуры обнаружили в его действиях признаки совершения административного правонарушения по части первой статьи 20.3 КоАП РФ. Для физического лица, если в составе правонарушения нет уголовного деяния, максимальная санкция по этому нарушению — административный арест на срок до пятнадцати суток.

Напомним, ранее «Восток-Медиа» писало, что приморский медиа-деятель, парламентарий и автор канала NewsBox24 Геннадий Шульга после того, как корреспондент издания связался с его рекламодателями, позвонил в редакцию с гневным обращением.

В своем довольно резком обращении, он пригрозил корреспонденту издания двумя судебными исками, а также бросил громкое «Вы даже не представляете, что я с вами сделаю». Поводом для яростной тирады послужила журналистская работа, которую проделал сотрудник редакции — он обзвонил несколько работодателей Геннадия, чтобы уточнить, как они относятся к высказываниям Шульги против СВО.

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