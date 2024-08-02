«Первое, второе, булочка»: приморский блогер Шульга может отобедать за решеткой?

В своем довольно резком обращении, он пригрозил корреспонденту издания двумя судебными исками, а также бросил громкое «Вы даже не представляете, что я с вами сделаю». Поводом для яростной тирады послужила журналистская работа, которую проделал сотрудник редакции — он обзвонил несколько работодателей Геннадия, чтобы уточнить, как они относятся к высказываниям Шульги против СВО.