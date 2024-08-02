«Первое, второе, булочка»: приморский блогер Шульга может отобедать за решеткой?

Posted 2 августа, 03:56
Published 2 августа, 03:56
Modified 2 августа, 04:00
Updated 2 августа, 04:00
В телеграмм-каналах Приморья появился снимок рапорта, в котором сказано, что на канале Шульги в Ютуб имеется видеоролик, демонстрирующий символику запрещенной в России организации.
Таким образом силовые структуры обнаружили в его действиях признаки совершения административного правонарушения по части первой статьи 20.3 КоАП РФ. Для физического лица, если в составе правонарушения нет уголовного деяния, максимальная санкция по этому нарушению — административный арест на срок до пятнадцати суток.
Напомним, ранее «Восток-Медиа» писало, что приморский медиа-деятель, парламентарий и автор канала NewsBox24 Геннадий Шульга после того, как корреспондент издания связался с его рекламодателями, позвонил в редакцию с гневным обращением.
В своем довольно резком обращении, он пригрозил корреспонденту издания двумя судебными исками, а также бросил громкое «Вы даже не представляете, что я с вами сделаю». Поводом для яростной тирады послужила журналистская работа, которую проделал сотрудник редакции — он обзвонил несколько работодателей Геннадия, чтобы уточнить, как они относятся к высказываниям Шульги против СВО.