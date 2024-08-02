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Posted 2 августа, 16:01

Published 2 августа, 16:01

Modified 2 августа, 16:03

Updated 2 августа, 16:03

РЭО: Навалы на контейнерных площадках образуются из-за нехватки водителей

РЭО: Навалы на контейнерных площадках образуются из-за нехватки водителей

2 августа 2024, 16:01
Фото: Изображение Midjourney.
Российский экологический оператор сообщает, что одной из ключевых причин накопления отходов вокруг площадок с контейнерами является нехватка как водителей, так и мусоровозов.

При этом большая часть обращений граждан по вопросам вывоза отходов связана с проблемами, возникающими из-за навалов на контейнерных площадках.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что 85% запросов в системе «РЭО Радар» (16+) в текущем году затрагивают несвоевременный вывоз мусора и накопление отходов вблизи контейнерных площадок. Он подчеркнул, что по законодательству ответственность за состояние этих площадок лежит на балансодержателях (муниципалитетах, управляющих компаниях и юридических лицах), однако на практике многие обязанности фактически выполняются работниками региональных операторов. При этом они сталкиваются с нехваткой кадров и техническими проблемами, что усложняет их деятельность. Об этом пишет 56orb.ru.

«Регоператоры среди причин нехватки техники называют ее дороговизну и сложности с ремонтом, в том числе и импортных мусоровозов», — сообщил он.

На данный момент в работе региональных операторов используется около 22 тысяч единиц техники, причем для обеспечения нормальной работы в 2024 году требуется еще 3275 мусоровозов.

В ходе опроса региональных операторов было установлено, что свыше 60% из них сталкиваются с нехваткой водителей для мусоровозов.

Заместитель генерального директора по вопросам регионального развития и инфраструктуры РЭО Евгений Карелов отметил, что проблема накопления отходов во многом обусловлена слаборазвитой инфраструктурой по обращению с твердыми коммунальными отходами и недостаточным количеством мест для накопления, а также ограниченным финансированием, необходимым для устранения несанкционированных свалок на уровне местной власти.

По информации «РЭО Радар», в период с 1 января по 31 июля 2024 года было зафиксировано 12 389 сообщений. Из них 10 607 содержали жалобы на задержки с вывозом, а также накопление мусора на контейнерных площадках, 692 — стихийные свалки в жилых и нежилых зонах, 180 — случаи незаконной утилизации и пожаров на полигонах, а 88 затрагивали проблему нехватки контейнеров.

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