РЭО: Навалы на контейнерных площадках образуются из-за нехватки водителей

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что 85% запросов в системе «РЭО Радар» (16+) в текущем году затрагивают несвоевременный вывоз мусора и накопление отходов вблизи контейнерных площадок. Он подчеркнул, что по законодательству ответственность за состояние этих площадок лежит на балансодержателях (муниципалитетах, управляющих компаниях и юридических лицах), однако на практике многие обязанности фактически выполняются работниками региональных операторов. При этом они сталкиваются с нехваткой кадров и техническими проблемами, что усложняет их деятельность. Об этом пишет 56orb.ru.