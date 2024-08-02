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Posted 2 августа, 01:10

Published 2 августа, 01:10

Modified 1 сентября, 03:57

Updated 1 сентября, 03:57

Ждём потоп и апокалипсис сегодня? Штормовое предупреждение снова объявлено в Приморье

2 августа 2024, 01:10

Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае

Сюжет
Ливни
В Приморском крае снова объявлено штормовое предупреждение. Впереди сильные дожди, ливни, грозы и ветер.

В Приморском крае снова объявлено предупреждение о надвигающемся шторме.

Из-за предполагаемого усиления фронтальных разделов вечером 2 августа, а также ночью и днем 3 августа, на западе, центре и на севере востока Приморья ожидаются сильные, иногда очень сильные ливни, грозы и порывистый ветер.

Из-за прогнозируемых осадков и увеличения водного стока рек возможны проблемы с паводками в центральных, западных и северных районах. Уровень воды может подняться на 30-150 см. На отдельных участках рек вероятно достижение критических отметок, что приведет к затоплению дорог, земель сельхозназначения и хозяйственных построек.

Наиболее подверженные опасности от паводков районы: Дальнереченский, Красноармейский, Пожарский, Лесозаводский, Кировский, Черниговский.

#Новости#Ливни#Паводки#Ветер#Грозы#Приморский край#Шторм#Дожди#Приморье#Происшествия#Наводнения
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