Ждём потоп и апокалипсис сегодня? Штормовое предупреждение снова объявлено в Приморье

Posted 2 августа, 01:10
Published 2 августа, 01:10
Modified 1 сентября, 03:57
Updated 1 сентября, 03:57
В Приморском крае снова объявлено предупреждение о надвигающемся шторме.
Из-за предполагаемого усиления фронтальных разделов вечером 2 августа, а также ночью и днем 3 августа, на западе, центре и на севере востока Приморья ожидаются сильные, иногда очень сильные ливни, грозы и порывистый ветер.
Из-за прогнозируемых осадков и увеличения водного стока рек возможны проблемы с паводками в центральных, западных и северных районах. Уровень воды может подняться на 30-150 см. На отдельных участках рек вероятно достижение критических отметок, что приведет к затоплению дорог, земель сельхозназначения и хозяйственных построек.
Наиболее подверженные опасности от паводков районы: Дальнереченский, Красноармейский, Пожарский, Лесозаводский, Кировский, Черниговский.