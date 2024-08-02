Ждём потоп и апокалипсис сегодня? Штормовое предупреждение снова объявлено в Приморье

Из-за прогнозируемых осадков и увеличения водного стока рек возможны проблемы с паводками в центральных, западных и северных районах. Уровень воды может подняться на 30-150 см. На отдельных участках рек вероятно достижение критических отметок, что приведет к затоплению дорог, земель сельхозназначения и хозяйственных построек.