vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 3 августа, 08:15

Published 3 августа, 08:15

Modified 5 августа, 00:27

Updated 5 августа, 00:27

Картина дня в Приморье: инженер «Акватории» под стражей, порыв на сети ГВС и паводок

Картина дня в Приморье: инженер «Акватории» под стражей, порыв на сети ГВС и паводок

3 августа 2024, 08:15
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Не дождями едиными жило сегодня Приморье. Приходили самые разные новости — вот такой день получился.

Взят под стражу

Продолжается расследование обрушения в водном комплексе «Акватория». Задержанный вчера главный инженер комплекса Игорь Черемисин сегодня решением суда отправлен под стражу.

Главного инженера «Акватории» суд отправил под стражу на два месяца — видео
Узнать подробнее

О, горяченькая пошла

Кипяточком сегодня помыло улицы, что рядом со стадионом «Строитель». Порыв на сетях ГВС выплеснул на дороги море горячей воды. А жители без малого полусотни домов остались теперь без горячей воды на пару недель.

Горячо на улице: из-за порыва трубы десятки домов Владивостока остались без ГВС
Узнать подробнее

Переливы, ПВРы…

Дожди не перестают приносить головную боль жителям и властям Приморья. В Тернее открыли пункты временного пребывания в связи с угрозой подтопления, на многих дорогах — переливы.

Созданы пункты временного размещения: из-за дождей обстановка в Приморье сложная
Узнать подробнее
#Новости#Общество#Владивосток#Картина дня#Приморский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика