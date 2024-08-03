Картина дня в Приморье: инженер «Акватории» под стражей, порыв на сети ГВС и паводок

Posted 3 августа, 08:15
Published 3 августа, 08:15
Modified 5 августа, 00:27
Updated 5 августа, 00:27
Взят под стражу
Продолжается расследование обрушения в водном комплексе «Акватория». Задержанный вчера главный инженер комплекса Игорь Черемисин сегодня решением суда отправлен под стражу.
О, горяченькая пошла
Кипяточком сегодня помыло улицы, что рядом со стадионом «Строитель». Порыв на сетях ГВС выплеснул на дороги море горячей воды. А жители без малого полусотни домов остались теперь без горячей воды на пару недель.
Переливы, ПВРы…
Дожди не перестают приносить головную боль жителям и властям Приморья. В Тернее открыли пункты временного пребывания в связи с угрозой подтопления, на многих дорогах — переливы.