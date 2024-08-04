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Posted 3 августа, 22:42

Published 3 августа, 22:42

Modified 3 августа, 22:44

Updated 3 августа, 22:44

Троих сёрферов, сплавлявшихся по озеру, разыскивают в Приморье

Трое пропали, один пострадал: развлечение на озере закончилось трагедией в Приморье

3 августа 2024, 22:42
Фото: 1MI.

Троих сёрферов, сплавлявшихся по озеру, разыскивают в Приморье

Сюжет
Прокуратура
Развлечение на SUP-бордах в Кавалеровском округе пошло не по плану. В итоге три человека пропали, 12-летний ребенок пострадал. Прокуратура проводит проверку произошедшего.

Вечером 3 августа группа из четырех человек отправилась на «Цинковое озеро», расположенное на окраине поселка Хрустальный Кавалеровского округа, чтобы сплавиться на SUP-бордах. Потоками воды сёрферов унесло к опасному месту — они попали в шлюзовую систему сброса воды.

Видео: 1MI.

В итоге 12-летний ребенок получил серьезные травмы, девочка в тяжелом состоянии доставлена в кавалеровскую больницу. Три человека пропали без вести. Организованы поисково-спасательные мероприятия.

«На место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб незамедлительно выехал прокурор Кавалеровского района Евгений Коняхин. Надзорное ведомство поставило на контроль установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в прокуратуре Приморского края.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что самолёт «Магадан-Владивосток» экстренно сел в Хабаровске — у одной из пассажирок начались схватки.

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