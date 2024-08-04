Трое пропали, один пострадал: развлечение на озере закончилось трагедией в Приморье

Posted 3 августа, 22:42
Published 3 августа, 22:42
Modified 3 августа, 22:44
Updated 3 августа, 22:44
Вечером 3 августа группа из четырех человек отправилась на «Цинковое озеро», расположенное на окраине поселка Хрустальный Кавалеровского округа, чтобы сплавиться на SUP-бордах. Потоками воды сёрферов унесло к опасному месту — они попали в шлюзовую систему сброса воды.
В итоге 12-летний ребенок получил серьезные травмы, девочка в тяжелом состоянии доставлена в кавалеровскую больницу. Три человека пропали без вести. Организованы поисково-спасательные мероприятия.
«На место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб незамедлительно выехал прокурор Кавалеровского района Евгений Коняхин. Надзорное ведомство поставило на контроль установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в прокуратуре Приморского края.
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