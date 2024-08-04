Трое пропали, один пострадал: развлечение на озере закончилось трагедией в Приморье

Вечером 3 августа группа из четырех человек отправилась на «Цинковое озеро», расположенное на окраине поселка Хрустальный Кавалеровского округа, чтобы сплавиться на SUP-бордах. Потоками воды сёрферов унесло к опасному месту — они попали в шлюзовую систему сброса воды.