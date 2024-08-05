Буцаев рассказал о быстром эффекте реформы РОП

Posted 5 августа, 13:12
Published 5 августа, 13:12
Modified 5 августа, 13:12
Updated 5 августа, 13:12
Буцаев подчеркнул, что работа над реформой РОП велась длительное время, и с января 2024 года начал действовать новый закон, улучшающий этот механизм. Его разработка заняла несколько лет и велась при участии ведущих специалистов: экологов, представителей рынка и государственных служащих разных уровней, передает newsnn.ru.
РЭО вместе с Минприроды России подготовил ряд законодательных инициатив для оптимизации системы РОП. Некоторые производители упаковки уже начали создавать собственные мощности для утилизации, что подтверждает эффективность нового механизма. Новые ставки экосбора, которые не пересматривались с 2015 года, станут дополнительным источником финансирования проектов циклической экономики, отметил Буцаев.
Нормативные документы РЭО и Минприроды включают новый перечень товаров РОП, конвертер кодов, обновленные правила отчетности и другую важную информацию для выполнения требований РОП.
РЭО также создал реестр утилизаторов, без которого невозможно соблюсти нормативы РОП и подтвердить успешную утилизацию. В этот реестр могут попасть только компании-утилизаторы с подтвержденными мощностями.
По словам Буцаева, РЭО уже получил 500 заявлений на включение в реестр, и по некоторым из них проведены выездные оценки предприятий. Также РЭО запустил электронную торговую площадку для продажи и покупки вторичных ресурсов и сырья, а также заказа услуг утилизации отходов у проверенных компаний из реестра. Сегодня на этой площадке зарегистрировано около 2,5 тысячи участников, добавил Буцаев.
В рамках реформы РОП будет постепенно введена ответственность за переработку отходов для всей производимой упаковки: в 2025 году — за 55%, в 2026 году — за 75%, а с 2027 года — за всю упаковку. Также впервые с 2015 года будут пересмотрены ставки экосбора для различных категорий отходов.