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Posted 5 августа, 02:07

Published 5 августа, 02:07

Modified 5 августа, 02:09

Updated 5 августа, 02:09

«Хрустальный мир» порадует детей с ОВЗ и их родителей во Владивостоке

5 августа 2024, 02:07

Фестиваль для детей с ОВЗ «Хрустальный мир» начал работу во Владивостоке

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Наш Город
Во Владивостоке начал работу ставший уже традиционным фестиваль «Хрустальный мир» (0+). Он рассчитан на особую публику — ребят с ОВЗ. Но стать гостями концертов и представлений, которые пройдут в разных районах города, могут, разумеется, все желающие.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: мероприятия фестиваля будут идти в краевом центре в течение всего августа. Завершится «Хрустальный мир» в сентябре.

Все концерты, праздники «Хрустального мира» рассчитаны как на детей с особенностями здоровья, так и юных горожан, которые таких особенностей не имеют.

Первый праздник в рамках фестиваля прошёл в Перворченском районе в сквере Ветеранов на улице Ильичева. Это был яркий, радостный летний праздник.

С 2015 года фестиваль проводит администрация Владивостока. Цель его проста и благородна: собрать на одной площадке детей, которые смогут не только весело провести время, но и познакомиться, пообщаться и — а вдруг? — подружиться.

— Фестиваль наш традиционный, но наполнение у него всегда разное, — рассказала заместитель начальника управления общественных инициатив мэрии Ирина Самусенко. — Потому что по окончании мероприятий всегда спрашиваем у родителей, которые воспитывают детей-инвалидов, что они хотели бы видеть на следующий год. И всегда это учитываем.

Впереди — в рамках «Хрустального мира» — детвору Владивостока ждёт множество разных интересных событий: знакомство с самыми разными профессиями, экскурсии, мастер-классы, всевозможные квесты. Всего пройдёт более 75 мероприятий, а посетить их смогут ребята до 18 лет (организаторы предполагают, что на фестиваль придут 175 семей, в которых растут дети с ОВЗ). В сентябре же пройдёт ряд особых встреч — для молодых жителей столицы ДФО, которые старше 18 лет, но при этом проблемы со здоровьем не дают им полноценной возможности вести социальную жизнь, и поэтому они нуждаются в социализации.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какие мероприятия подарит юным владивостокцам ВДК Фест (18+).

#Новости#Общество#Владивосток#Дети, подростки#Приморский край#Наш Город
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