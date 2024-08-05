«Хрустальный мир» порадует детей с ОВЗ и их родителей во Владивостоке

Впереди — в рамках «Хрустального мира» — детвору Владивостока ждёт множество разных интересных событий: знакомство с самыми разными профессиями, экскурсии, мастер-классы, всевозможные квесты. Всего пройдёт более 75 мероприятий, а посетить их смогут ребята до 18 лет (организаторы предполагают, что на фестиваль придут 175 семей, в которых растут дети с ОВЗ). В сентябре же пройдёт ряд особых встреч — для молодых жителей столицы ДФО, которые старше 18 лет, но при этом проблемы со здоровьем не дают им полноценной возможности вести социальную жизнь, и поэтому они нуждаются в социализации.