Нужна полная перезагрузка краевой медицины — Дмитрий Демешин

На встрече с представителями профильного ведомства Дмитрий Демешин отметил, что проблем в здравоохранении края сегодня много, и они связаны не только с администрированием, процессами оказания медпомощи, обеспечением лекарствами, оптимизацией работы медучреждений, но и с отношением населения, а также отношением самих врачей к пациентам, и с низкой социальной обеспеченностью.