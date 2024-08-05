Нужна полная перезагрузка краевой медицины — Дмитрий Демешин

Posted 5 августа, 02:56
Published 5 августа, 02:56
Modified 3 сентября, 05:26
Updated 3 сентября, 05:26
Об этом врио губернатора рассказал в своём телеграм-канале «ДЕМЕШИН».
— Краевое здравоохранение призвано работать так, чтобы каждый человек у нас чувствовал защищенность. Здоровье — ценный ресурс, который мы обязаны беречь. Нужна полная перезагрузка краевой медицины, чтобы обеспечить пользу для каждого конкретного человека. Я честно и открыто поговорил с коллективом нашего минздрава. Все — опытные и профессиональные люди. Сейчас важно собраться, понять ошибки, перестроить работу и идти дальше. Обязательно встречусь со всеми главными врачами. Вместе обсудим, как решить задачи отрасли, которые ставят жители края, — подчеркнул врио губернатора Хабаровского края.
На встрече с представителями профильного ведомства Дмитрий Демешин отметил, что проблем в здравоохранении края сегодня много, и они связаны не только с администрированием, процессами оказания медпомощи, обеспечением лекарствами, оптимизацией работы медучреждений, но и с отношением населения, а также отношением самих врачей к пациентам, и с низкой социальной обеспеченностью.
— Для меня очень важно, чтобы вы подсказали мне, как эффективно администрировать процессы в здравоохранении. Контур здравоохранения — это по сути наша прорывная элита. Но для того, чтобы вы это высокое звание оправдали, вы должны четко понимать, что это вопрос не только мой, не только министра здравоохранения или зампреда. Нет, это вопрос каждого из нас. Чтобы контур здравоохранения перестал подвергаться критике, и в конечном итоге чтобы люди радовались той большой работе, которую вы проводите, — настроил врио губернатора сотрудников краевого минздрава.
Отметим, что здравоохранение стало одной из первых отраслей, на которую Дмитрий Демешин обратил внимание, приступив к исполнению обязанностей губернатора Хабаровского края. Новый глава региона сразу же обозначил ряд проблем в медицине края, требующих системных решений.