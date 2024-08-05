В год десятилетия Олимпиады в Сочи курорт «Роза Хутор» включили в Roblox

Posted 5 августа, 15:16
Published 5 августа, 15:16
Modified 26 августа, 11:12
Updated 26 августа, 11:12
До этого на игровой платформе уже существовали виртуальные пространства российских компаний, таких как студия «Союзмультфильм», телеканал «Пятница» и некоторые сетевые магазины, однако курортов там не было.
Доступ к метавселенной «Роза Хутор» открылся в Roblox в понедельник, 3 июня. Разработку осуществило агентство DVOR Metamarketing Agency, обладающее опытом в подобных проектах. Таким образом, российские курорты начали внедрять новые формы взаимодействия с посетителями. Арт-пространства и узнаваемые локации на онлайн-платформе, популярной у детей и молодежи, позволяют установить коммуникацию с этой аудиторией, которая представляет собой значительную часть гостей горнолыжного курорта. Об этом сообщает КП.
В будущем создатели метавселенной курорта получат возможность взаимодействовать с аудиторией в новом формате, организуя ивенты и привлекая дополнительные цифровые инструменты. Проект приурочен к десятилетию зимних Олимпийских игр в Сочи и воссоздает атмосферу тех времен. Помимо знакомых туристам объектов на платформе можно найти «пасхалки» — отсылки к новым объектам, которые в реальности появятся позднее.
«В этом проекте, я считаю, нам удалось в достаточно нетривиальной форме отразить два ключевых направления инвестиций компании — это и высокие технологии, и проекты развития территорий. И пусть метавселенная — это виртуальный мир, но уже сегодня в нем обитают сотни миллионов вполне реальных пользователей со всех уголков земли», — поделилась Марина Громченко, руководитель направления медиакоммуникаций «Интерроса».
Одной из притягательных опций проекта является возможность заработать себе отпуск в игре. Первый игрок, собравший пять миллионов игровых монет, получит сертификат на уик-энд на реальном курорте «Роза Хутор». Виртуальная версия курорта также позволяет людям со всего мира познакомиться с его объектами и пейзажами. В настоящее время в Roblox зарегистрировано 4,6 миллиарда учетных записей.
Компания «Интеррос», инвестор курорта «Роза Хутор», стала первопроходцем в сфере туризма на онлайн-платформе, инициируя объединение цифрового и реального мира. В этом году компания поддержала проведение фиджитал-турнира «Игры будущего», а в прошлом году дала старт проекту «Цифровое искусство» по токенизации шедевров Эрмитажа.