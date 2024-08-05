В год десятилетия Олимпиады в Сочи курорт «Роза Хутор» включили в Roblox

Одной из притягательных опций проекта является возможность заработать себе отпуск в игре. Первый игрок, собравший пять миллионов игровых монет, получит сертификат на уик-энд на реальном курорте «Роза Хутор». Виртуальная версия курорта также позволяет людям со всего мира познакомиться с его объектами и пейзажами. В настоящее время в Roblox зарегистрировано 4,6 миллиарда учетных записей.