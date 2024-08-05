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Posted 5 августа, 14:27

Published 5 августа, 14:27

Modified 5 августа, 14:33

Updated 5 августа, 14:33

Во втором полугодии россияне перенаправят до 380 млрд рублей с ипотеки на вклады

Во втором полугодии россияне перенаправят до 380 млрд рублей с ипотеки на вклады

5 августа 2024, 14:27
Фото: Изображение Midjourney.
Во втором полугодии после очередного повышения ключевой ставки Центральным банком рыночные ставки и по депозитам, и по кредитам продолжают расти.

Часть клиентов в этих условиях предпочитает отложить покупку недвижимости и разместить свои накопленные первоначальные взносы по ипотечным кредитам на вклады. Общий объем таких средств за второе полугодие может достигнуть 380 млрд рублей. Об заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

«Большую часть средств с закрывающихся вкладов клиенты банков переразместят на новые депозиты, ставки по которым продолжают расти. Кроме того, многие отложат решение своего жилищного вопроса, принимая во внимание заградительный рост ставок по ипотечным программам. Ожидаем, что во втором полугодии порядка 380 млрд рублей россияне перенаправят с возможного первоначального взноса по ипотеке на вклады и накопительные счета. Суммарный приток новых денег с ипотеки на вклады, по нашим оценкам, в этом году составит 403 млрд», — сказал Георгий Горшков.

На фоне ужесточения денежно-кредитной политики Центрального банка депозиты и накопительные счета пользуются повышенным спросом населения. Это видно на примере того же ВТБ. Так, с начала года клиенты банка разместили в классические инструменты порядка 1,6 трлн рублей. В результате объем привлеченных средств в банке увеличился более чем на 23%, и общий портфель классических сбережений в национальной валюте на конец июля достиг 8,5 трлн.

В среднем на одном депозите клиенты массовой розницы держат в ВТБ порядка 550 тыс. рублей, на накопительном счете — 345 тыс. Напомним, что в 2023 году был запущен процесс объединения банков ВТБ и «Открытия». В ходе объединения двух банков в ВТБ перешли более 1,6 млн активных розничных клиентов «Открытия». В настоящее время в ВТБ уже переведено порядка 80% кредитного портфеля «Открытия» и две трети портфеля сбережений. Финальное объединение бизнесов двух банков произойдет к концу 2024 года.

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