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Posted 6 августа, 02:37

Published 6 августа, 02:37

Modified 6 августа, 02:45

Updated 6 августа, 02:45

Андрей Субботин: Хабаровские врачи провели успешную операцию по трансплантации печени

Андрей Субботин: Хабаровские врачи провели успешную операцию по трансплантации печени

6 августа 2024, 02:37
Фото: Телеграм-канал «Андрей Субботин».
Специалисты Краевой клинической больницы №1 им. профессора С. И. Сергеева в Хабаровске самостоятельно выполнили все этапы операции по трансплантации печени. По словам главврача больницы Андрея Субботина, это не просто важный шаг, это очередной рывок региональной медицины.
— Мы это сделали! Специалисты ККБ им. Сергеева самостоятельно выполнили все этапы трансплантации печени. Этому предшествовала серьезная, плановая, многомесячная подготовительная работа. Первое, что мы сделали, — подготовили бригаду самостоятельной работы, бригаду забора органа. После мы подготовили специалистов, которые могли бы нам оценить лабораторно, функционально именно донорский орган. Далее мы подготовили бригаду уже к самой трансплантации. Это реаниматологи, врачи-лаборанты — те специалисты, которые отбирали и готовили реципиента, то есть человека, которому пересадили печень. Следует учитывать, что это наиболее сложная и тяжелая категория пациентов, которых еще нужно подготовить для пересадки органа. И мы с этой задачей справились, — прокомментировал главный врач ККБ им. Сергеева Андрей Субботин.

Сейчас пациентка — женщина 34 лет — чувствует себя хорошо, врачи наблюдают положительную динамику.

Как подчеркнул Андрей Субботин, это только первая пересадка печени в регионе.

— Это тот вид медицинской помощи, который нужно очень быстро распространять именно в количественных показателях, — отметил главврач.

По данным медиков, в трансплантации органов нуждается сегодня всё больше людей. Это пациенты с онкологическими заболеваниями, фиброзными изменениями, циррозами и другими патологиями. За прошлый год только с кровотечениями из варикозно-расширенных вен пищевода в ККБ им. Сергеева поступило 130 человек.

— Поэтому за такого рода операциями будущее. А еще очень существенный момент заключается в том, что для хирургов, которые трансплантируют печень, — это шаг к качественному скачку именно в хирургии печени. Чтобы вы понимали, только по холецистэктомиям в крае потребность в оперативном лечении составляет где-то полторы тысячи человек в год. То есть сегодня мы готовы закрыть все потребности по хирургии этого органа. И следующим у нас должен быть этап трансплантации поджелудочной железы. Потому что на сегодняшний день в абдоминальной хирургии 60 процентов экстренной патологии — это хирургия печени и поджелудочной железы, и самое трудное то, что увеличивается сложность и тяжесть этой патологии, то есть пациенты с данной патологией поступают во всё более тяжёлом состоянии, — рассказал Андрей Субботин.

Одна из ключевых задач по дальнейшему развитию трансплантологии в крае — подготовка специалистов.

— Нам нужны хирурги, которые в совершенстве бы владели всеми этими технологиями. Кроме этого, нам нужны врачи — профессионалы по смежным специальностям в этом сегменте медицины. И результат — как можно больше здоровых жителей Хабаровского края и не только, потому что мы нацелены на межрегиональную работу именно в этом направлении. Мы уже начали работать в этом направлении с нашими коллегами: с Приморским краем, Якутией. Потому что это те два региона, в которых трансплантация сегодня развивается точно так же, как у нас. И мы готовы сотрудничать с нашими коллегами в этом направлении, — отметил главный врач краевой больницы.

Напомним, что на сегодняшний день Краевая клиническая больница №1 имени профессора С. И. Сергеева выступает якорной площадкой по развитию трансплантологии в ДФО. Всестороннюю поддержку хабаровским специалистам оказывают врачи НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова. В декабре 2022 года после 16 лет простоя в медучреждении были возобновлены операции по пересадке почки. За полтора года выполнено 20 пересадок почек.

#Хабаровский край
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