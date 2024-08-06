Андрей Субботин: Хабаровские врачи провели успешную операцию по трансплантации печени

Напомним, что на сегодняшний день Краевая клиническая больница №1 имени профессора С. И. Сергеева выступает якорной площадкой по развитию трансплантологии в ДФО. Всестороннюю поддержку хабаровским специалистам оказывают врачи НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова. В декабре 2022 года после 16 лет простоя в медучреждении были возобновлены операции по пересадке почки. За полтора года выполнено 20 пересадок почек.