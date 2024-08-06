Демешин обсудил с Мантуровым конкретные меры поддержки хабаровской промышленности

Posted 6 августа, 07:48
Published 6 августа, 07:48
Modified 8 августа, 03:43
Updated 8 августа, 03:43
Ключевой темой совещания стала реализация механизмов Хартии промышленного технологического суверенитета и импортозамещения.
Как подчеркнул врио губернатора Хабаровского края, в рамках подписанной Хартии предприятия края могут рассчитывать на содействие в выстраивании кооперативных связей внутри региона.
— Идея хартии была одобрена Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным в ходе рабочего визита в Хабаровск. Уже есть первые успешные результаты совместной работы участников Хартии в регионе, — отметил Дмитрий Демешин.
Напомним, на недавней встрече с предпринимателями Дмитрий Демешин обозначил, что для стимулирования работы средних предприятий края, а также реализации основных положений Хартии, необходимо провести прямую докапитализацию регионального Фонда развития промышленности (ФРП). Эта тема также стала предметом обсуждения на встрече Дмитрия Демешина и Дениса Мантурова. Глава Хабаровского края попросил первого вице-премьера рассмотреть возможность проведения прямой докапитализации за счет средств резервного фонда правительства РФ.
Кроме того, стороны обсудили перспективы развития Хабаровского судостроительного завода, производственных мощностей патронного завода «Вымпел» имени П. В. Финогенова, лесопромышленного комплекса края и многое другое.
Отметим, что Дмитрий Демешин активно использует любые возможности привлечь внимание федеральных чиновников в Хабаровскому краю. При этом каждая встреча врио губернатора приносит результаты в виде конкретных решений и договорённостей, направленных на развитие региона.