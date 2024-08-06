Демешин обсудил с Мантуровым конкретные меры поддержки хабаровской промышленности

Напомним, на недавней встрече с предпринимателями Дмитрий Демешин обозначил, что для стимулирования работы средних предприятий края, а также реализации основных положений Хартии, необходимо провести прямую докапитализацию регионального Фонда развития промышленности (ФРП). Эта тема также стала предметом обсуждения на встрече Дмитрия Демешина и Дениса Мантурова. Глава Хабаровского края попросил первого вице-премьера рассмотреть возможность проведения прямой докапитализации за счет средств резервного фонда правительства РФ.