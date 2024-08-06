Онкологи: Объемы онкопомощи по ОМС в РФ и за рубежом отличаются

Журналисты «Комсомольской правды» изучили данные о борьбе с онкозаболеваниями в РФ и за рубежом и сделали вывод: главное в терапии онкологии — ранняя диагностика. Поэтому во многих государствах основное внимание медики уделяют развитию системы онкоскринингов. Так, в Австрии женщин 45 — 69 лет приглашают на маммографию раз в два года для раннего выявления рака молочной железы.