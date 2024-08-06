Онкологи: Объемы онкопомощи по ОМС в РФ и за рубежом отличаются

Posted 6 августа, 09:39
Published 6 августа, 09:39
Modified 6 августа, 09:39
Updated 6 августа, 09:39
Большинство граждан убеждены: за границей онкологию лечат более качественно. Российские врачи-онкологи утверждают: это миф.
Журналисты «Комсомольской правды» изучили данные о борьбе с онкозаболеваниями в РФ и за рубежом и сделали вывод: главное в терапии онкологии — ранняя диагностика. Поэтому во многих государствах основное внимание медики уделяют развитию системы онкоскринингов. Так, в Австрии женщин 45 — 69 лет приглашают на маммографию раз в два года для раннего выявления рака молочной железы.
В Швейцарии всех в возрасте от 50 до 69 лет раз в десять лет приглашают на бесплатную колоноскопию.
«Мы — единственная страна, которая имеет скрининговые программы по семи локализациям рака», — рассказал академик РАН, гендиректор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.
Примечательно, что все виды онкоскринингов для граждан РФ предусмотрены бесплатно в рамках полиса ОМС. Все, что нужно пациенту, — прийти в районную поликлинику.
Во многом благодаря внедрению практики массового проведения скринингов в России показатель выявления рака молочной железы на ранних стадиях вырос до 71,6%, напомнил Каприн.
По информации экспертов, даже четырехнедельная задержка в предоставлении лечения онкобольным способна привести к снижению шансов на успешное выздоровление.
Сегодня в Дании время ожидания онкодиагноза составляет в среднем 35 дней. В Великобритании консультацию онколога ждут до 14 дней, а начала лечения — до месяца.
С 2022 года в России в условиях подозрения на онкологическое заболевание время получения консультации не превышает трех рабочих дней, а время проведения исследований — семи рабочих дней.
Если говорить о доступности лекарств для онкобольных в Европе, следует отметить, что в Австрии не всем онкопациентам одинаково доступны инновационные методы лечения по государственным программам.
В Швейцарии лекарства от рака по базовой страховке можно получить только при условии, что они внесены в специальный перечень препаратов.
В большинстве зарубежных стран пациенты рассказывают о необходимости доплачивать за лечение из собственных средств.
По словам руководителя ФОМС Ильи Баланина, в России смогли заметно нарастить финансирование онкологической помощи. Так, глава ФОМС утверждает, что в текущем году объемы доступной медицинской помощи по профилю «онкология» в рамках ОМС заметно расширились по сравнению с 2023 годом. Например, в дневном и круглосуточном стационарах лечение теперь стало доступным для более чем 3,2 миллиона пациентов, заключил Баланин.
Таким образом, сегодня онкологические больные в РФ получают лечение, которое целиком отвечает мировым стандартам, а кое в чем и превосходит ресурсы зарубежных государств. Главное — регулярно обращаться за медпомощью и не лишать себя шанса на своевременную диагностику и выздоровление.