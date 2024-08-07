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Posted 7 августа, 14:04

Published 7 августа, 14:04

Modified 7 августа, 14:13

Updated 7 августа, 14:13

В ВТБ рассказали об основных тенденциях на банковском рынке

В ВТБ рассказали об основных тенденциях на банковском рынке

7 августа 2024, 14:04
Фото: Изображение Midjourney.
Заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков рассказал на пресс-конференции об основных тенденциях на банковском рынке.

По словам топ-менеджера ВТБ, в этом году конкуренция за розничного клиента усилилась, особенно — после 1 мая, когда были фактически отменены лимиты на переводы между своими счетами по СБП. Для удержания текущих клиентов и привлечения новых банки стараются предложить клиентам дополнительную выгоду, например, в рамках программы лояльности.

Второй фактор, влияющий на выбор банка, — это повышение качества обслуживания и клиентского сервиса и быстрота и удобство ежедневных платежей: СБП, PAY-сервисы, платежные стикеры, оплата по QR-коду, а также отмена комиссий по платежам и переводам. Сегодня 96% активных клиентов банка пользуются онлайн-сервисами хотя бы раз в квартал. В том же ВТБ, к примеру, этот показатель вырос на 13% с начала года и стал рекордным в истории банка.

Напомним, что в прошлом году начался процесс объединения ВТБ и банка «Открытие», в рамках которого в настоящее время проходит основной этап интеграции розничного бизнеса двух банков. Онлайн-переход в ВТБ начался в конце мая и продлится до конца 2024 года. В ходе объединения двух банков в ВТБ перешли более 1,6 млн активных розничных клиентов «Открытия». В настоящее время в ВТБ уже переведено порядка 80% кредитного портфеля «Открытия» и две трети портфеля сбережений. Финальное объединение бизнесов двух банков произойдет к концу 2024 года.

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