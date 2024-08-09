Антон Волошко: Наша поддержка крайне важна семьям бойцов спецоперации

Встречи с ветеранами СВО, женами и матерями действующих участников спецоперации проходят во всех муниципалитетах региона. Под эгидой клуба «Ты не одна» у жителей Приморья есть возможность послушать лекции по важным для них темам, принять участие в мастер-классах и получить индивидуальные консультации психологов.