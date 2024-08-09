Антон Волошко: Наша поддержка крайне важна семьям бойцов спецоперации

Posted 9 августа, 02:54
Published 9 августа, 02:54
Modified 9 августа, 02:56
Updated 9 августа, 02:56
Встречи с ветеранами СВО, женами и матерями действующих участников спецоперации проходят во всех муниципалитетах региона. Под эгидой клуба «Ты не одна» у жителей Приморья есть возможность послушать лекции по важным для них темам, принять участие в мастер-классах и получить индивидуальные консультации психологов.
«Наша поддержка крайне важна семьям бойцов спецоперации, ветеранам СВО. Поэтому по моей просьбе участие в этой встрече принял мой новый советник на общественных началах Роман Цейзик, которому я предложил вместе поработать на благо приморцев. Роман Витальевич — довольно известный в своем городе человек. Предприниматель, атаман казачьего общества „Станица Донская“. Активно развивает детский спорт в Лесозаводске и занимается патриотическим воспитанием», — отметил Антон Волошко.
Спикер краевого парламента развивает институт своих советников на общественных началах — это авторитетные специалисты из разных сфер, люди с активной жизненной позицией.
«Сегодня особенно важное значение имеют такие встречи, проводимые женским движением „Единой России“. Здесь люди могут получить и квалифицированную психологическую поддержку и простое человеческое общение, и это много значит для приморцев. Примечательно, что мероприятия всегда проводятся в формате чаепития, и это позволяет каждому чувствовал себя как дома», — рассказал «Восток-Медиа» Роман Цейзик.
В рамках клуба «Ты не одна» гости не только пообщались с психологами из медцентра ДВФУ, но и узнали об основах кибербезопасности, освоили навыки оказания первой доврачебной помощи.