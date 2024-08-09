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Posted 9 августа, 02:11

Published 9 августа, 02:11

Modified 31 августа, 14:51

Updated 31 августа, 14:51

Во Владивостоке пройдёт серия мастер-классов по рукоделию

Чем занять руки на набережной во Владивостоке — расписание мастер-классов рукоделия

9 августа 2024, 02:11
Фото: vostokmedia.com

Во Владивостоке пройдёт серия мастер-классов по рукоделию

В течение всего августа по выходным на набережной Спортивной гавани будут проходить мастер-классы по рукоделию (0+). Проводятся они по инициативе Приморского краевого центра народной культуры.

В связи с тем, что центральная — входная — часть набережной Спортивной гавани сейчас находится на реконструкции, Улицу мастеров перенесли ближе к старому зданию океанариума. Там и будут проходить мастер-классы — с 11 до 19 часов. Кстати, рукоделие однажды из хобби может стать уникальным ремеслом.

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Часть мастер-классов бесплатная, часть требует оплаты за расходные материалы. Уточнить детали можно в Приморском краевом центре народной культуры.

Распахнёт свои двери Улица мастеров уже завтра, в субботу, 10 августа.

10 августа

  • — стеклянная мозаика-елочная игрушка;.
  • — колечко на пальчик.

11 августа

  • — стеклянная мозаика-елочная игрушка;
  • — вязаный брелок-игрушка «Кит».

17 августа

  • — цветы из фоамирана;
  • — вязаный брелок-игрушка «Кит».

18 августа

  • — стеклянная мозаика-елочная игрушка;
  • — брелок «Науз» — славянский обережный узел.

24 августа

  • — стеклянная мозаика-елочная игрушка;
  • — плетение мандалы.

25 августа

  • — стеклянная мозаика-елочная игрушка.

31 августа

  • — цветы из фоамирана;
  • — колечко на пальчик.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как рукоделие (и не только) может скрасить время без света.

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#Новости#Культура#Владивосток#Мастер-класс#Приморский край#Рукоделие#Мастер-классы
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