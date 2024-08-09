Чем занять руки на набережной во Владивостоке — расписание мастер-классов рукоделия

Posted 9 августа, 02:11
Published 9 августа, 02:11
Modified 31 августа, 14:51
Updated 31 августа, 14:51
В связи с тем, что центральная — входная — часть набережной Спортивной гавани сейчас находится на реконструкции, Улицу мастеров перенесли ближе к старому зданию океанариума. Там и будут проходить мастер-классы — с 11 до 19 часов. Кстати, рукоделие однажды из хобби может стать уникальным ремеслом.
Часть мастер-классов бесплатная, часть требует оплаты за расходные материалы. Уточнить детали можно в Приморском краевом центре народной культуры.
Распахнёт свои двери Улица мастеров уже завтра, в субботу, 10 августа.
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Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как рукоделие (и не только) может скрасить время без света.