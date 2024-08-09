Чем занять руки на набережной во Владивостоке — расписание мастер-классов рукоделия

В связи с тем, что центральная — входная — часть набережной Спортивной гавани сейчас находится на реконструкции, Улицу мастеров перенесли ближе к старому зданию океанариума. Там и будут проходить мастер-классы — с 11 до 19 часов. Кстати, рукоделие однажды из хобби может стать уникальным ремеслом.