Простоит 100 лет: знаменитую лестницу возле фуникулера привели в порядок

Posted 9 августа, 05:27
Published 9 августа, 05:27
Modified 9 августа, 05:29
Updated 9 августа, 05:29
Работы по благоустройству территории между улицами Всеволода Сибирцева и Пушкинской начались еще в прошлом году. Генеральный директор компании, которая занимается приведением территории в порядок, ООО «Владстройзаказчик» Евгений Устименко рассказал:
«Наша задача — реконструкция линейного коллектора, который проходит под лестничным пространством. Эти работы уже завершены, и сейчас мы активно занимаемся ограждением лестницы. Также высадим кустарники, дендроплан согласован с администрацией города».
Примечательно, что такое озеленение не только украсит пространство, но и сделает его более комфортным для жителей и гостей Владивостока.
Также планировалось создание водоемов и площадок для отдыха, однако от этой идеи отказались, чтобы не нарушать спокойствие людей, живущих неподалёку.
«Мы ушли от этого решения, чтобы посторонние не мешали местным жителям в вечернее время», — объяснил Устименко.
Отметим, что в верхней части лестницы появится небольшая площадка для фотографирования, что, по замыслу архитекторов, добавит туристической привлекательности этому месту.
На данный момент большая часть работ уже завершена. Практически все работы будут закончены в начале сентября, кроме декоративной решетки бетонной стены вдоль лестницы. Длина лестницы составляет около 70 метров, и она станет важной частью благоустроенного пространства.
В завершении добавим, что обновленная лестница возле фуникулера во Владивостоке станет не только функциональным элементом городской инфраструктуры, но и уютным местом для отдыха горожан.
Как отметил Евгений Устименко, «все будет красиво и удобно для людей, а сама лестница простоит 100 лет».
Стоить отметить, что проект по реконструкции лестницы стал еще одним примером сотрудничества бизнеса и городской администрации.