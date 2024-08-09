Простоит 100 лет: знаменитую лестницу возле фуникулера привели в порядок

Сюжет Благоустройство

Во Владивостоке завершается благоустройство знаменитой лестницы возле фуникулера. Проект, который был одобрен на заседании совета по вопросам архитектуры и дизайна городской среды, обещает не только обновление самого лестничного марша, но и создание комфортной зоны отдыха для горожан.

Работы по благоустройству территории между улицами Всеволода Сибирцева и Пушкинской начались еще в прошлом году. Генеральный директор компании, которая занимается приведением территории в порядок, ООО «Владстройзаказчик» Евгений Устименко рассказал: Фото: vostokmedia.com «Наша задача — реконструкция линейного коллектора, который проходит под лестничным пространством. Эти работы уже завершены, и сейчас мы активно занимаемся ограждением лестницы. Также высадим кустарники, дендроплан согласован с администрацией города». Примечательно, что такое озеленение не только украсит пространство, но и сделает его более комфортным для жителей и гостей Владивостока. Фото: vostokmedia.com Также планировалось создание водоемов и площадок для отдыха, однако от этой идеи отказались, чтобы не нарушать спокойствие людей, живущих неподалёку. «Мы ушли от этого решения, чтобы посторонние не мешали местным жителям в вечернее время», — объяснил Устименко. Отметим, что в верхней части лестницы появится небольшая площадка для фотографирования, что, по замыслу архитекторов, добавит туристической привлекательности этому месту. На данный момент большая часть работ уже завершена. Практически все работы будут закончены в начале сентября, кроме декоративной решетки бетонной стены вдоль лестницы. Длина лестницы составляет около 70 метров, и она станет важной частью благоустроенного пространства. В завершении добавим, что обновленная лестница возле фуникулера во Владивостоке станет не только функциональным элементом городской инфраструктуры, но и уютным местом для отдыха горожан. Как отметил Евгений Устименко, «все будет красиво и удобно для людей, а сама лестница простоит 100 лет». Стоить отметить, что проект по реконструкции лестницы стал еще одним примером сотрудничества бизнеса и городской администрации. Читайте также: Гостевой маршрут преобразят за 200 миллионов — подготовка к ВЭФ идет во Владивостоке ТОСы в Приморье бьют рекорды: 345 победителей грантового конкурса реализуют проекты ТОСы Владивостока реализуют проекты благоустройства — 60 идей получили гранты