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Posted 9 августа, 05:27

Published 9 августа, 05:27

Modified 9 августа, 05:29

Updated 9 августа, 05:29

Простоит 100 лет: знаменитую лестницу возле фуникулера привели в порядок

Простоит 100 лет: знаменитую лестницу возле фуникулера привели в порядок

9 августа 2024, 05:27
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Благоустройство
Во Владивостоке завершается благоустройство знаменитой лестницы возле фуникулера. Проект, который был одобрен на заседании совета по вопросам архитектуры и дизайна городской среды, обещает не только обновление самого лестничного марша, но и создание комфортной зоны отдыха для горожан.

Работы по благоустройству территории между улицами Всеволода Сибирцева и Пушкинской начались еще в прошлом году. Генеральный директор компании, которая занимается приведением территории в порядок, ООО «Владстройзаказчик» Евгений Устименко рассказал:

Фото: vostokmedia.com
«Наша задача — реконструкция линейного коллектора, который проходит под лестничным пространством. Эти работы уже завершены, и сейчас мы активно занимаемся ограждением лестницы. Также высадим кустарники, дендроплан согласован с администрацией города».

Примечательно, что такое озеленение не только украсит пространство, но и сделает его более комфортным для жителей и гостей Владивостока.

Фото: vostokmedia.com

Также планировалось создание водоемов и площадок для отдыха, однако от этой идеи отказались, чтобы не нарушать спокойствие людей, живущих неподалёку.

«Мы ушли от этого решения, чтобы посторонние не мешали местным жителям в вечернее время», — объяснил Устименко.

Отметим, что в верхней части лестницы появится небольшая площадка для фотографирования, что, по замыслу архитекторов, добавит туристической привлекательности этому месту.

На данный момент большая часть работ уже завершена. Практически все работы будут закончены в начале сентября, кроме декоративной решетки бетонной стены вдоль лестницы. Длина лестницы составляет около 70 метров, и она станет важной частью благоустроенного пространства.

В завершении добавим, что обновленная лестница возле фуникулера во Владивостоке станет не только функциональным элементом городской инфраструктуры, но и уютным местом для отдыха горожан.

Как отметил Евгений Устименко, «все будет красиво и удобно для людей, а сама лестница простоит 100 лет».

Стоить отметить, что проект по реконструкции лестницы стал еще одним примером сотрудничества бизнеса и городской администрации.

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