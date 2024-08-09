РЭО выступил за создание рекомендаций по экологической подготовке к учебному году

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил важность систематического обучения правилам обращения с отходами для создания циклической экономики в стране. По его словам, за последние пять лет РЭО удалось привлечь к раздельному сбору отходов десятки миллионов россиян. Теперь аналогичная задача стоит перед образовательными учреждениями, где формируется новая культура потребления, передает 56orb.ru.