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Posted 9 августа, 13:06

Published 9 августа, 13:06

Modified 9 августа, 13:06

Updated 9 августа, 13:06

РЭО выступил за создание рекомендаций по экологической подготовке к учебному году

РЭО выступил за создание рекомендаций по экологической подготовке к учебному году

9 августа 2024, 13:06
Фото: Изображение Midjourney.
Российский экологический оператор (РЭО) предложил Министерству просвещения РФ разработать методические рекомендации для учителей и семей по экологической подготовке к 1 сентября.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил важность систематического обучения правилам обращения с отходами для создания циклической экономики в стране. По его словам, за последние пять лет РЭО удалось привлечь к раздельному сбору отходов десятки миллионов россиян. Теперь аналогичная задача стоит перед образовательными учреждениями, где формируется новая культура потребления, передает 56orb.ru.

В рамках инициативы РЭО предложил Министерству просвещения содействовать в разработке методичек по экологической подготовке. В них можно рекомендовать покупать школьные принадлежности из переработанных материалов, сдавать старую школьную форму на переработку, использовать многоразовую тару для напитков и еды, рассказывать об экологическом волонтерстве и составлять календарь экологических мероприятий.

Одно из таких мероприятий — конкурс «Зеленая премия», где соревнуются лучшие экологические проекты. Победителям окажут существенную поддержку в их реализации, пояснил PR-директор РЭО Дмитрий Бойко.

Такое сотрудничество поможет сделать подготовку к 1 сентября важным инструментом формирования экологической культуры в стране.

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