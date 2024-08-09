РЭО выступил за создание рекомендаций по экологической подготовке к учебному году

Posted 9 августа, 13:06
Published 9 августа, 13:06
Modified 9 августа, 13:06
Updated 9 августа, 13:06
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил важность систематического обучения правилам обращения с отходами для создания циклической экономики в стране. По его словам, за последние пять лет РЭО удалось привлечь к раздельному сбору отходов десятки миллионов россиян. Теперь аналогичная задача стоит перед образовательными учреждениями, где формируется новая культура потребления, передает 56orb.ru.
В рамках инициативы РЭО предложил Министерству просвещения содействовать в разработке методичек по экологической подготовке. В них можно рекомендовать покупать школьные принадлежности из переработанных материалов, сдавать старую школьную форму на переработку, использовать многоразовую тару для напитков и еды, рассказывать об экологическом волонтерстве и составлять календарь экологических мероприятий.
Одно из таких мероприятий — конкурс «Зеленая премия», где соревнуются лучшие экологические проекты. Победителям окажут существенную поддержку в их реализации, пояснил PR-директор РЭО Дмитрий Бойко.
Такое сотрудничество поможет сделать подготовку к 1 сентября важным инструментом формирования экологической культуры в стране.