Константин Шестаков: «Дети Владивостока должны получать лучшее образование»

Posted 10 августа, 02:21
Published 10 августа, 02:21
Modified 31 августа, 14:52
Updated 31 августа, 14:52
Да! Есть. И это несмотря на то, что в течение нескольких лет ситуация становилась всё более тревожной, но найти решение проблемы не удавалось. Или его плохо искали.
Всё изменилось три года назад, когда администрацию Владивостока возглавил Константин Шестаков. Как известно, Константин Владимирович системно подходит к работе, методично вникая во все сферы жизни города. Так и с образованием, точнее — с проблемой точных наук и низких результатов ЕГЭ. Глава города, говоря о развитии образования в столице ДФО, ясно расставил акценты: дети Владивостока должны получать лучшее образование в регионе.
Константин Шестаков так же спокойно, без кампанейщины, без ожидания некого сиюминутного эффекта, вместе с командой стал искать — и нашёл решение. Точнее, это был целый комплекс мер, которые реализовывались в течение трёх лет и дали ощутимый итог.
В 2024 году итоги ЕГЭ радовали: 11-классники столицы ДФО сдали точные науки на гораздо более высокие баллы, чем в предыдущие годы.
Цифры говорят сами за себя: в 2022 году средний балл во Владивостоке по профильной математике был 48,76, а в 2024-м — 57,16. Средний балл по физике вырос с 48,09 до 62,44, по химии — с 43,59 до 50,11.
Что же стало залогом успеха, что помогло школьникам Владивостока (и их педагогам, разумеется) прогрызть всё же гранит точных наук и победить?
Обращаемся в вузы
— В 2023-м и 2024 году администрация Владивостока реализовала большой проект — вместе с ДВФУ, Владивостокским государственным университетом и МГУ имени Г. Невельского, — сообщили в пресс-службе мэрии. — Были организованы «Технологические классы», преподаватели ДВФУ разработали для этих классов и школ города специальные программы. Также в вузах для 11-классников города проходили бесплатные курсы подготовки к ЕГЭ по профильной математике.
О том, что именно было сделано — в частности в плане взаимодействия администрации Владивостока и ДВФУ, рассказывает Елена Харисова, проректор по перспективным проектам ДВФУ.
— Идея создания программ обучения по математике, физике и информатике для 14 школ Владивостока возникла потому, что в столице ДФО ощущалась явная потребность в повышении качества образования в этих предметных областях, — рассказывает Елена Владимировна. — Мы ставили своей целью обновить учебные программы и подходы к обучению в обычных школах города. Наша цель — улучшить знания учеников по физике, математике и информатике, чтобы помочь им успешно сдать ЕГЭ и поступить на бюджетные места в вузы, включая ДВФУ. Мы также помогаем ребятам определиться с направлением обучения в университете, помогаем абитуриентам сделать осознанный выбор будущей профессии. Разработчиками программы стали лучшие преподаватели ДВФУ, школьные учителя и методисты.
Между администрацией Владивостока, правительством края и ДВФУ было подписано соглашение — о реализации проекта «Технологический класс в школах города Владивостока».
В 2023-2024 учебном году в проекте приняли участие 14 школ Владивостока (гимназия №1, №2, лицей 41, школы № 25, 61, 48, 45, 65, 74, 60, 33, 50, 82, 64). Всего — 608 школьников и 38 учителей математики, физики и информатике. Занятия шли в том числе на площадке ДВФУ.
В кампус также приезжали обучаться и 10-классники, всего — 224 человека.
Занятия шли дополнительно
— Как шла работа над программами — выезжали ли ваши специалисты в школы, тестировали ли детей?
— Отмечу, что в разработке программ принимали участие ведущие специалисты нашего вуза. Например, директор департамента математического и компьютерного моделирования ИМКТ А. Сущенко, доцент департамента математического и компьютерного моделирования ИМКТ Т. Селезнев. Всего в проекте, в том числе в обучении ребят, было задействованы 22 члена профессорско-преподавательского состава ДВФУ, Института математики и компьютерных технологий и Института наукоёмких технологий и передовых материалов, а так же 32 студента ИМКТ — наставники, подготавливающие в течение учебного года школьников к единому государственному экзамену, и 48 студентов — кураторы Школы педагогики, которые проводили тренинги, знакомили ребят друг с другом перед началом занятий, а также с жизнью в вузе.
Перед стартом проекта на площадках ДВФУ школьники проходили тестирование для дальнейшего их распределения по группам в соответствии с уровнем знаний и выстраивания индивидуальной образовательной траектории.
Это очень важно, потому что индивидуализация обучения позволяет каждому ученику работать в своем темпе и сосредоточиться на тех областях, которые требуют дополнительного внимания.
Программа корректировалась в течение учебного года на основе контрольных срезов, что позволило отслеживать прогресс учеников и вносить изменения в обучение для обеспечения максимальной эффективности.
Учебные занятия по физике, математике и информатике являлись дополнительными часами к основной учебной нагрузке в школе. В ДВФУ это были два часа физики или информатики по выбору, два часа математики, а также два часа проектной деятельности для 10-х классов и два часа физики или информатики (по выбору), два часа математики, два часа усиленной подготовкой к единому государственному экзамену по математике. Всего в ДВФУ ребята обучались шесть часов в неделю.
В течение 2023-2024 учебного года участники проекта всего посетили 144 часа.
Результаты говорят сами за себя
— Следили ли разработчики за ходом реализации программ, контролировались ли результаты? Каковы они?
— В течение учебного года у школьников были предусмотрены три контрольные точки: входное тестирование, которое позволяет определить исходный уровень знаний учеников и распределить их в соответствующие группы для организации комфортной образовательной среды. Для своевременной корректировки учебного плана проводилось промежуточное тестирование. Итоговое тестирование проводилось для оценки усвоения материала, анализа общей динамики обучения и эффективности организации учебного процесса.
Что мы имеем в итоге: по математике 69 процентов от общего числа участников, посещающих занятия на базе ДВФУ, улучшили свои результаты в среднем на 37%, при этом результаты ЕГЭ 67 процентов участников превысили 55 баллов.
По информатике 56 процентов от общего числа участников, посещающих занятия на базе ДВФУ, улучшили свой результат в среднем на 26 баллов по сравнению с итогами промежуточной диагностики, а результаты ЕГЭ по информатике 54 процентов от общего числа участников, посещающих занятия на базе ДВФУ, превысили 52 балла (средний по городу).
По физике 69 процентов от общего числа участников, посещающих занятия на базе ДВФУ, улучшили свой результат в среднем на 11 процентов по сравнению с итогами промежуточной диагностики, 46 процентов от общего числа участников, посещающих занятия на базе ДВФУ, показали результаты ЕГЭ выше 55 баллов.
— Считаете ли вы опыт взаимодействия со школами города удачным и намерены ли продолжать его?
— В целом да. Согласно результатам ЕГЭ опыт можно считать успешным, однако необходимо внедрить дополнительные точки контроля, проработать систему мотивации для преподавателей школ и некоторые другие вопросы.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как школы Владивостока готовятся к учебному году.