Константин Шестаков: «Дети Владивостока должны получать лучшее образование»

— Отмечу, что в разработке программ принимали участие ведущие специалисты нашего вуза. Например, директор департамента математического и компьютерного моделирования ИМКТ А. Сущенко, доцент департамента математического и компьютерного моделирования ИМКТ Т. Селезнев. Всего в проекте, в том числе в обучении ребят, было задействованы 22 члена профессорско-преподавательского состава ДВФУ, Института математики и компьютерных технологий и Института наукоёмких технологий и передовых материалов, а так же 32 студента ИМКТ — наставники, подготавливающие в течение учебного года школьников к единому государственному экзамену, и 48 студентов — кураторы Школы педагогики, которые проводили тренинги, знакомили ребят друг с другом перед началом занятий, а также с жизнью в вузе.