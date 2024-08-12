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Posted 12 августа, 06:18

Published 12 августа, 06:18

Modified 1 сентября, 03:58

Updated 1 сентября, 03:58

«Динамо-Кубок»-2024: интрига начнется в четвертьфиналах

12 августа 2024, 06:18
Футбольный «Динамо-Кубок» Приморского края определил своих четвертьфиналистов. А первый победитель конкурса прогнозов получил свой подарок от генерального партнера турнира, Фабрики мороженого «УРСА».

В минувшие выходные прошли шесть матчей 1/8 финала, в которых фавориты подтвердили свой статус и прошли в следующий раунд. Однако в паре игр интрига и борьба была до последних минут.

«Отмечу неожиданный результат в матче „Армада“-„Сатурн“, где команды забили 7 мячей, держа интригу до последнего. Как и в матче дубля „Локомотива“ с находкинским „Океаном“. В остальных встречах фавориты не испытали проблем. В то же время считаю, что и такие игры нужны командам в городах края, потому что даже из разгрома можно извлечь определенный опыт. В целом такие встречи с командами выше уровнем необходимы для развития футбола в Приморье», — подчеркнул президент федерации футбола Приморского края Сергей Вязов.

Специально для болельщиков, которые внимательно следят за розыгрышем «Динамо-Кубка», Фабрика мороженого «УРСА» разыгрывает сладкие подарки. Их еженедельно будут получать победители конкурса прогнозов, который проходит в социальных сетях «Динамо-Кубка». Первый приз — коробку мороженого «УРСА» — уже получил первый угадавший исходы матчей 1/8 финала.

Четвертьфинальные матчи «Динамо-Кубка» пройдут в субботу, 17 августа. Наибольшую интригу представляет встреча прошлогодних финалистов: «Океана» и «Уссури», которая пройдет в Находке. Также болельщиков ждет противостояние владивостокских «Армады» и «КСШОРа», уссурийских «Регион-25» и «Локомотива», а также: «Авангард» против «Анри». О времени проведения будет сообщено дополнительно.

Следить за участниками «Динамо-Кубка» можно в соцсетях турнира и на сайте «Спорт 25»! Анонсы и итоги матчей, представление команд и игроков, фотографии и видео, в том числе прямые трансляции с решающих игр в соцсетях «Динамо-Кубок» во вКонтакте и Telegram.

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