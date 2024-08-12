«Динамо-Кубок»-2024: интрига начнется в четвертьфиналах

Posted 12 августа, 06:18
Published 12 августа, 06:18
Modified 1 сентября, 03:58
Updated 1 сентября, 03:58
В минувшие выходные прошли шесть матчей 1/8 финала, в которых фавориты подтвердили свой статус и прошли в следующий раунд. Однако в паре игр интрига и борьба была до последних минут.
«Отмечу неожиданный результат в матче „Армада“-„Сатурн“, где команды забили 7 мячей, держа интригу до последнего. Как и в матче дубля „Локомотива“ с находкинским „Океаном“. В остальных встречах фавориты не испытали проблем. В то же время считаю, что и такие игры нужны командам в городах края, потому что даже из разгрома можно извлечь определенный опыт. В целом такие встречи с командами выше уровнем необходимы для развития футбола в Приморье», — подчеркнул президент федерации футбола Приморского края Сергей Вязов.
Специально для болельщиков, которые внимательно следят за розыгрышем «Динамо-Кубка», Фабрика мороженого «УРСА» разыгрывает сладкие подарки. Их еженедельно будут получать победители конкурса прогнозов, который проходит в социальных сетях «Динамо-Кубка». Первый приз — коробку мороженого «УРСА» — уже получил первый угадавший исходы матчей 1/8 финала.
Четвертьфинальные матчи «Динамо-Кубка» пройдут в субботу, 17 августа. Наибольшую интригу представляет встреча прошлогодних финалистов: «Океана» и «Уссури», которая пройдет в Находке. Также болельщиков ждет противостояние владивостокских «Армады» и «КСШОРа», уссурийских «Регион-25» и «Локомотива», а также: «Авангард» против «Анри». О времени проведения будет сообщено дополнительно.