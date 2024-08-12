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Posted 12 августа, 13:02

Published 12 августа, 13:02

Modified 26 августа, 11:30

Updated 26 августа, 11:30

Главой попечительского совета Центрального университета станет Владимир Потанин

Главой попечительского совета Центрального университета станет Владимир Потанин

12 августа 2024, 13:02
Фото: Изображение Midjourney
Центральный университет соберет попечительский совет, который будет способствовать развитию учреждения и налаживанию связей с другими вузами и бизнес-сообществами. Ректор университета Евгений Ивашкевич предложил предпринимателю Владимиру Потанину возглавить совет.

В этом году университет примет около 500 студентов на программы бакалавриата и начнет очередной набор на магистратуру. Совет будет ответственен за обеспечение материально-технической базы и привлечение финансирования. По мнению ректора, опыт Владимира Потанина в реализации образовательных проектов и привлечении ресурсов серьезно поможет университету, пишет interfax.ru.

Представители Центрального университета подчеркнули, что Потанин активно инвестирует в финтех и хорошо осведомлен о потребностях рынка в квалифицированных специалистах в сфере IT и высоких технологий.

Следует отметить, что этот университет стал первым в России вузом, работающим по модели STEM и основанным крупнейшими российскими компаниями: Т-Банком, «Норникелем», «Росатомом», Газпромбанком, МТС, «Сибур» и другими. Цель университета и его партнеров — удовлетворить растущий спрос на высококвалифицированные кадры в ключевых технологических отраслях экономики.

По словам Владимира Потанина, развитие высоких технологий и искусственного интеллекта является ключевым для будущего России на международной арене. Поэтому подготовка профессиональных кадров для этих сфер становится стратегическим приоритетом в сфере образования. Он выразил готовность возглавить попечительский совет университета и приложить все усилия для успешного выполнения этой задачи.

Отметим, что образовательные программы университета включают бизнес-экспертизу и актуальные знания, чтобы выпускать специалистов, обладающих необходимыми навыками для работы в современных ИТ-компаниях.

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