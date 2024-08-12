Главой попечительского совета Центрального университета станет Владимир Потанин

В этом году университет примет около 500 студентов на программы бакалавриата и начнет очередной набор на магистратуру. Совет будет ответственен за обеспечение материально-технической базы и привлечение финансирования. По мнению ректора, опыт Владимира Потанина в реализации образовательных проектов и привлечении ресурсов серьезно поможет университету, пишет interfax.ru.