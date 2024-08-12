Главой попечительского совета Центрального университета станет Владимир Потанин

Posted 12 августа, 13:02
Published 12 августа, 13:02
Modified 26 августа, 11:30
Updated 26 августа, 11:30
В этом году университет примет около 500 студентов на программы бакалавриата и начнет очередной набор на магистратуру. Совет будет ответственен за обеспечение материально-технической базы и привлечение финансирования. По мнению ректора, опыт Владимира Потанина в реализации образовательных проектов и привлечении ресурсов серьезно поможет университету, пишет interfax.ru.
Представители Центрального университета подчеркнули, что Потанин активно инвестирует в финтех и хорошо осведомлен о потребностях рынка в квалифицированных специалистах в сфере IT и высоких технологий.
Следует отметить, что этот университет стал первым в России вузом, работающим по модели STEM и основанным крупнейшими российскими компаниями: Т-Банком, «Норникелем», «Росатомом», Газпромбанком, МТС, «Сибур» и другими. Цель университета и его партнеров — удовлетворить растущий спрос на высококвалифицированные кадры в ключевых технологических отраслях экономики.
По словам Владимира Потанина, развитие высоких технологий и искусственного интеллекта является ключевым для будущего России на международной арене. Поэтому подготовка профессиональных кадров для этих сфер становится стратегическим приоритетом в сфере образования. Он выразил готовность возглавить попечительский совет университета и приложить все усилия для успешного выполнения этой задачи.
Отметим, что образовательные программы университета включают бизнес-экспертизу и актуальные знания, чтобы выпускать специалистов, обладающих необходимыми навыками для работы в современных ИТ-компаниях.