Господдержка обеспечила МСП легкой промышленности 15,7 млрд рублей

В рамках проекта также был проведен акселератор индустрии моды и красоты. Участники программы сосредоточились на привлечении клиентов, оптимизации затрат на бизнес-процессы, развитии маркетинговых стратегий. Например, бренд женской одежды Redkoe из Великого Новгорода начал работу на маркетплейсе Lamoda, открыл по два новых шоурума в Москве и Санкт-Петербурге, продажи которых выросли на 20%. Лаборатория косметики и аксессуаров Floremi нарастила число заказов на 30%.