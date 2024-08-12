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Posted 12 августа, 09:46

Published 12 августа, 09:46

Modified 12 августа, 09:46

Updated 12 августа, 09:46

Господдержка обеспечила МСП легкой промышленности 15,7 млрд рублей

Господдержка обеспечила МСП легкой промышленности 15,7 млрд рублей

12 августа 2024, 09:46
Фото: 1MI.
За первую половину 2024 года компании из сферы легкой промышленности привлекли почти 15,7 миллиарда рублей по 900 кредитам на льготных условиях и с поручительствами Корпорации МСП, региональных гарантийных организаций.

Из этих средств более 10 миллиардов рублей были направлены на поддержку малых и микропредприятий, которые испытывали сложности с привлечением банковского финансирования. Рост числа поддержанных кредитов достиг 33%, объем поддержки сохранился на уровне 2023 года, сообщает РИА Новости.

Среди регионов, которые стали лидерами по оказанной финансовой господдержке, — Москва (с показателем 2,9 миллиарда рублей), Ивановская область (2,2 миллиарда рублей), Московская область (1,1 миллиарда рублей), Алтайский край и Нижегородская область (по 0,7 миллиарда рублей), Смоленская и Свердловская области (по 0,69 миллиарда рублей).

Также более 200 компаний стали частью проекта «МСП шьет», в рамках которого им была предоставлена поддержка в сбыте продукции и сопровождение по мерам государственной поддержки.

Проект «МСП шьет» запустили в начале 2024 года. Он был нацелен на развитие отечественных производителей одежды, обуви, аксессуаров и косметики. За полгода работы проекта прошли два отбора на льготное размещение товаров в крупном московском универмаге «ТЕЛЕГРАФ».

Для 12 компаний была предоставлена возможность начать торговлю своими брендами на площадке универмага. Это были производители курток и пуховиков, женской одежды, декоративной, уходовой косметики и бижутерии.

В рамках проекта также был проведен акселератор индустрии моды и красоты. Участники программы сосредоточились на привлечении клиентов, оптимизации затрат на бизнес-процессы, развитии маркетинговых стратегий. Например, бренд женской одежды Redkoe из Великого Новгорода начал работу на маркетплейсе Lamoda, открыл по два новых шоурума в Москве и Санкт-Петербурге, продажи которых выросли на 20%. Лаборатория косметики и аксессуаров Floremi нарастила число заказов на 30%.

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