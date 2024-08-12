Константин Сиденко: Только командная работа позволяет решать проблемы людей

Posted 12 августа, 04:01
Published 12 августа, 04:01
Modified 14 августа, 00:59
Updated 14 августа, 00:59
О том, как проходила военная «стройка века», ИА «Восток-Медиа» рассказал ее непосредственный инициатор — Константин Сиденко, в ту пору командовавший Тихоокеанским Флотом (а с 2010 года еще и Восточным военным округом).
— В конце 2000-х годов в Приморье активизировались темпы строительства жилья для военнослужащих. С чем это было связано?
— В тот период шла реформа Вооруженных Сил, и достаточно большое количество офицеров и мичманов увольнялось в запас. Перед многими остро стоял вопрос: где жить после завершения службы? Тогда военный совет Тихоокеанского Флота принял решение начать массовое строительство жилья как для военнослужащих, увольняемых в запас, так и для военнослужащих-контрактников. Мы защитили свой проект в Министерстве обороны, получили необходимое финансирование и приступили к строительству микрорайона «Снеговая Падь», а также домов на Давыдова и Вострецова во Владивостоке — это десятки тысяч квартир. Подобного объема жилья для военных в регионе не строили никогда.
— Принято считать, что строительство микрорайона Снеговая Падь во Владивостоке связано с саммитом АТЭС. Так ли это на самом деле?
— Решение о строительстве жилья было принято еще до начала подготовки к саммиту АТЭС. Безусловно, Саммит решал многие инфраструктурные задачи во Владивостоке, но жилье для военных — это был отдельный социальный проект. Благодаря тому, что работы велись одним подрядчиком, а также постоянному контролю со стороны командования ТОФ, строительные работы были выполнены в намеченный срок. Перед началом стройки потребовалось рекультивировать территорию будущего микрорайона, где в 1992 году «взлетел на воздух» флотский арсенал. Это был непростой и трудоемкий процесс, однако на первом месте для нас стояла безопасность будущих жителей Снеговой Пади.
— Помимо жилых домов, в Снеговой Пади строились и социальные объекты. Справились ли подрядчики с дополнительным объемом работы?
— Мы вместе выбирали проекты школ и детских садов, которые бы максимально отвечали потребностям детей. Вплоть до мебели и сантехники — мелочей для нас не было.
Уже в конце 2010 года первые новоселы получили ключи. Для многих квартиры в Снеговой Пади стали первым собственным жильем после многолетних скитаний по гарнизонам и съемным «углам». Значительную долю новостроек составляло служебное жилье, что, безусловно, повысило престиж службы на флоте и увеличило приток военнослужащих по контракту. Ведь служить шли уже взрослые, состоявшиеся люди, которым пора обзаводиться семьей и детьми. Я сам за время службы на Камчатке сменил восемь служебных квартир, а первое постоянное жилье получил, когда стал командиром подводной лодки. То есть даже в советское время с квартирам для военных было непросто. А в современной России мы эту проблему успешно решили.
Благодаря массовому строительству жилья во Владивостоке удалось снять напряженность, которая существовала среди увольняемых в запас и контрактников. Впоследствии аналогичные проекты комплексного строительства микрорайонов для военнослужащих были воплощены в жизнь в Хабаровском крае и в Амурской области, на Камчатке, в Бурятии и в Забайкалье.
Большое внимание в тот период уделялось и уже существующим военным городкам. Например, в Угловом были отремонтированы дома, в которых проживал летный состав расположенной здесь авиабазы, приведены в порядок придомовые территории, детские площадки.
— Как строилось взаимодействие военных и гражданских властей в период подготовки к Саммиту?
— Самым главным вопросом при подготовке к саммиту АТЭС-2012 была передача земли, на которой планировалось строить объекты. Практически все участки, которые Президент определил под размещение будущей инфраструктуры, находились в ведении Министерства Обороны. Поэтому от их оперативной передачи, от взаимодействия военных и гражданских структур напрямую зависели сроки строительства.
Хороший пример совместной работы — это оперативное согласование вопросов, связанных с размещением и строительством нового терминала аэропорта Владивосток перед саммитом АТЭС. Удалось найти компромиссное решение, которое отвечало интересам и гражданской авиации, и дислоцированных по соседству военных летчиков.
На возведение многих объектов отводилось два-три года, и, конечно, требовалось быстро решить формальные вопросы, связанных с передачей земли. Могу со всей ответственностью заявить, что всё зависящее от Минобороны было сделано максимально быстро. При этом передача участков под строительство объектов Саммита не нанесла ущерба боеспособности флота. Добавлю, что никаких проблем во взаимодействии с руководством края и города у нас не было. Мы всегда находили общий язык, совместно решали важные для людей задачи: в чем-то флот помогал гражданским властям, в чем-то власти шли навстречу флоту.
— Примерно в то же время, в 2010 году, Владивостоку было присвоено звание «Город воинской славы». Можно ли считать это также результатом «командной работы» военных и гражданских?
— Действительно, совместно с администрацией Приморского края, с администрацией Владивостока, мы занимались этим вопросом самым плотным образом. Было направлено обращение к Президенту, в котором обосновывалось право Владивостока на особый статус, его стратегическое значение для обороноспособности страны в прошлом и настоящем. Глава государства согласился с нашими аргументами, и в ноябре 2010 года был подписал указ о присвоении Владивостоку этого заслуженного и почетного звания.
— Хотелось бы поговорить о еще одном эпизоде, когда военные пришли на помощь жителям — это наводнение 2013 года.
— В 2013 году во время рекордного за всю историю наблюдений наводнения на Дальнем Востоке (в том числе в Приморье) части Восточного военного округа приняли самое активное участие в ликвидации последствий ЧС. Военнослужащие развернули и обеспечили функционирование пунктов временного размещения (ПВР) жителей затопленных городов и сел, организовали питание и доставку предметов первой необходимости пострадавшим. Инженеры ВВО наводили временные мосты и возводили защитные сооружения, а части РХБЗ предотвратили возможное распространение опасных инфекций после схода воды.
В Комсомольске-на-Амуре мы спасли Амурский судостроительный завод, которому угрожало затопление. Генералы стояли по пояс в воде, укрепляя плотину, пока параллельно продолжалась ее отсыпка. Военные ВВО реагировали на поступающие просьбы о помощи мгновенно, не дожидаясь указаний из Москвы. Мы делали свое дело.
— Константин Семенович, с 2014 года Вы работаете в структурах Росатома. Какие задачи в Приморском крае удалось решить за это время?
— Филиал ДальРАО с начала 2000-х годов занимается утилизацией атомных подводных лодок и судов атомного технического обслуживания. Это непосредственная работа с отработанным ядерным топливом. Не вдаваясь в подробности технологических процессов, приведу несколько цифр, которые говорят сами за себя: с 2014 года за пределы Приморского края ушло 42 эшелона с отработанными ядерными отходами. А вместо 5 реакторных блоков по плану, силами ДальРАО утилизировалось по 13 блоков ежегодно.
Подчеркну: вопросы утилизации списанных атомных подводных лодок и других кораблей с атомными энергетическими установками — это уже не компетенция военных. Поэтому создание филиала ДальРАО в Приморском крае стало колоссальным шагом вперед в этой сфере. Было обеспечено безопасное хранение блоков на площадке в ЗАТО Фокино, строительство цеха для работы с жидкими радиоактивными отходами, очистки воды.
Все специалисты, которые занимались утилизацией выработавших ресурс реакторов — жители Приморья. За плечами у многих — служба на кораблях с атомными силовыми установками, которые они знали досконально. Эти высококлассные профессионалы сделали всё, чтобы как можно быстрее обеспечить радиационную безопасность в Приморском крае.
— Вы являетесь почетным председателем Владивостокского морского собрания. Расскажите, пожалуйста, об основных направлениях работы этого объединения.
— Морское собрание объединяет всех, кто связан с морем: военных и гражданских моряков, рыбаков, судостроителей. Все вопросы, которые касаются этих категорий граждан, мы решаем, вникая в каждую просьбу и в каждую ситуацию.
Безусловно, поддерживаем все патриотические, социально значимые инициативы. Очень много работаем с детскими патриотическими клубами, движением «Юнармия», ДОСААФ.
Отдельное направление работы Морского собрания связано с поддержкой специальной военной операции. Стараемся делать максимум для наших защитников и их семей. Это приобретение и доставка на фронт необходимого оборудования и снаряжения, и поставка медицинской техники во флотский военный госпиталь во Владивостоке. Регулярно сами посещаем госпиталь, общаемся с теми, кто находится на реабилитации — ребятам очень важна поддержка в сложных ситуациях. Поддерживаем семьи наших морских пехотинцев.
Убежден, что для решения повседневных проблем людей, для улучшения качества жизни необходима командная работа. Особенно сегодня, когда российское общество сплотилось на фоне внешнего давления. Владивостокское морское собрание — надежный помощник для региональной власти и местных администраций. В свою очередь, наши инициативы также находят поддержку у руководства Приморья и Владивостока, а значит, приносят реальную пользу жителям края.