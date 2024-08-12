Константин Сиденко: Только командная работа позволяет решать проблемы людей

Уже в конце 2010 года первые новоселы получили ключи. Для многих квартиры в Снеговой Пади стали первым собственным жильем после многолетних скитаний по гарнизонам и съемным «углам». Значительную долю новостроек составляло служебное жилье, что, безусловно, повысило престиж службы на флоте и увеличило приток военнослужащих по контракту. Ведь служить шли уже взрослые, состоявшиеся люди, которым пора обзаводиться семьей и детьми. Я сам за время службы на Камчатке сменил восемь служебных квартир, а первое постоянное жилье получил, когда стал командиром подводной лодки. То есть даже в советское время с квартирам для военных было непросто. А в современной России мы эту проблему успешно решили.