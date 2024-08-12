Масштабным концертом завершился ВДК Фест (18+) во Владивостоке — фото

Posted 12 августа, 01:30
Published 12 августа, 01:30
Modified 12 августа, 01:32
Updated 12 августа, 01:32
С утра и до ночи 10 августа, в финальный день фестиваля ВДК Фест (18+) в бухте Ахлестышева во Владивостоке — Молодежной столице России по настоящему кипела жизнь. Отдохнуть на свежем морском воздухе, попробовать вкусную еду, потанцевать под зажигательные песни дальневосточных групп, и, конечно же, вживую посмотреть на выступления известных исполнителей — за этим на пляж съезжались жители и гости дальневосточной столицы.
Днем на Ахлестышева прошли заключительные соревнования творческих участников, гала-концерт, выступления групп, которые добрались до финала в конкурсном треке ВДК Фест (18+) и награждение победителей. Параллельно работе сцены проходил гастрофестиваль «Пять морей, три океана» — все посетители праздника смогли отведать морское меню от известных ресторанов Владивостока.
Чем скорее время приближалась к часу выступления хедлайнеров — популярных среди молодежи исполнителей Zoloto и Xolidayboy, тем больше людей собирал финальный день праздника. Всего, по подсчетам организаторов, 10 августа бухту Ахлестышева посетило около 20 тысяч гостей и жителей Молодежной столицы.
Каждого из долгожданных музыкантов публика встречала с особой радостью — аплодисменты тысяч человек можно было услышать еще на подъезде к бухте. Ответным восторгом отзывались о гостям фестиваля и сами исполнители. Как отметил Xolidayboy, совершенно не случайно многие артисты начинают свои музыкальные туры по стране именно с Владивостока — места, где начинается Россия, и где люди обладают особой, мощной энергией.
Под свет прожекторов и звуки гитар несколько тысяч человек слились в одно целое. Под зажигательные песни люди прыгали в такт, поднимая руки, а под медленные — включали фонарики на телефонах и танцевали. При этом с каждым новым треком люди пели все громче, порой настолько, что музыканты задавали вопрос: слышно ли их вообще на фоне настолько единой и активной публики.
Себе на память с яркого и творческого ВДК Феста (18+) гости оставили сотни красочных фото, незабываемые эмоции, но, пожалуй, самое главное — энергию вечной молодости морского Владивостока.