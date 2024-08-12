Масштабным концертом завершился ВДК Фест (18+) во Владивостоке — фото

Под свет прожекторов и звуки гитар несколько тысяч человек слились в одно целое. Под зажигательные песни люди прыгали в такт, поднимая руки, а под медленные — включали фонарики на телефонах и танцевали. При этом с каждым новым треком люди пели все громче, порой настолько, что музыканты задавали вопрос: слышно ли их вообще на фоне настолько единой и активной публики.