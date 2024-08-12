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Posted 12 августа, 01:30

Published 12 августа, 01:30

Modified 12 августа, 01:32

Updated 12 августа, 01:32

Масштабным концертом завершился ВДК Фест (18+) во Владивостоке — фото

Масштабным концертом завершился ВДК Фест (18+) во Владивостоке — фото

12 августа 2024, 01:30
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Фестиваль
Фестиваль танца, света и музыки отгремел в Молодежной столице. Два хедлайнера, громкий концерт и 20 тысяч человек — так прошел финальный день ВДК Феста (18+) на пляже бухты Ахлестышева.

С утра и до ночи 10 августа, в финальный день фестиваля ВДК Фест (18+) в бухте Ахлестышева во Владивостоке — Молодежной столице России по настоящему кипела жизнь. Отдохнуть на свежем морском воздухе, попробовать вкусную еду, потанцевать под зажигательные песни дальневосточных групп, и, конечно же, вживую посмотреть на выступления известных исполнителей — за этим на пляж съезжались жители и гости дальневосточной столицы.

Фото: vostokmedia.com

Днем на Ахлестышева прошли заключительные соревнования творческих участников, гала-концерт, выступления групп, которые добрались до финала в конкурсном треке ВДК Фест (18+) и награждение победителей. Параллельно работе сцены проходил гастрофестиваль «Пять морей, три океана» — все посетители праздника смогли отведать морское меню от известных ресторанов Владивостока.

Фото: vostokmedia.com

Чем скорее время приближалась к часу выступления хедлайнеров — популярных среди молодежи исполнителей Zoloto и Xolidayboy, тем больше людей собирал финальный день праздника. Всего, по подсчетам организаторов, 10 августа бухту Ахлестышева посетило около 20 тысяч гостей и жителей Молодежной столицы.

Фото: vostokmedia.com

Каждого из долгожданных музыкантов публика встречала с особой радостью — аплодисменты тысяч человек можно было услышать еще на подъезде к бухте. Ответным восторгом отзывались о гостям фестиваля и сами исполнители. Как отметил Xolidayboy, совершенно не случайно многие артисты начинают свои музыкальные туры по стране именно с Владивостока — места, где начинается Россия, и где люди обладают особой, мощной энергией.

Фото: vostokmedia.com

Под свет прожекторов и звуки гитар несколько тысяч человек слились в одно целое. Под зажигательные песни люди прыгали в такт, поднимая руки, а под медленные — включали фонарики на телефонах и танцевали. При этом с каждым новым треком люди пели все громче, порой настолько, что музыканты задавали вопрос: слышно ли их вообще на фоне настолько единой и активной публики.

Фото: vostokmedia.com

Себе на память с яркого и творческого ВДК Феста (18+) гости оставили сотни красочных фото, незабываемые эмоции, но, пожалуй, самое главное — энергию вечной молодости морского Владивостока.

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