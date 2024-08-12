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Posted 12 августа, 04:05

Published 12 августа, 04:05

Modified 12 августа, 04:07

Updated 12 августа, 04:07

Ядовитая тварь держит в страхе жильцов многоэтажки в Приморье

Опасная гадина «оккупировала» подъезд дома в Приморском крае — видео

12 августа 2024, 04:05
Фото: 1MI.

Ядовитая тварь держит в страхе жильцов многоэтажки в Приморье

Сюжет
Змея
Крайне нежелательная встреча произошла у жителя Приморского края прямо в подъезде. Теперь жильцы дома наверняка не рискнут заходить в помещение без освещения.

Ядовитые особы нередко попадаются на пути у приморцев. Но в Новошахтинском на улице Ленина произошла уникальная встреча, — в одной из многоэтажек замечен щитомордник. Опасная рептилия сидела прямо в подъезде дома, сообщили очевидцы.

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Важно отметить, что встреча с такими животными может обернуться печальными последствиями для человека. Помимо болезненных ощущений, у пострадавшего может развиться реактивный отек на поврежденных участках.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что предпринять пострадавшему от змеи.

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