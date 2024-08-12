Опасная гадина «оккупировала» подъезд дома в Приморском крае — видео

Ядовитые особы нередко попадаются на пути у приморцев. Но в Новошахтинском на улице Ленина произошла уникальная встреча, — в одной из многоэтажек замечен щитомордник. Опасная рептилия сидела прямо в подъезде дома, сообщили очевидцы.