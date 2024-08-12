Опасная гадина «оккупировала» подъезд дома в Приморском крае — видео

Posted 12 августа, 04:05
Published 12 августа, 04:05
Modified 12 августа, 04:07
Updated 12 августа, 04:07
Ядовитые особы нередко попадаются на пути у приморцев. Но в Новошахтинском на улице Ленина произошла уникальная встреча, — в одной из многоэтажек замечен щитомордник. Опасная рептилия сидела прямо в подъезде дома, сообщили очевидцы.
Важно отметить, что встреча с такими животными может обернуться печальными последствиями для человека. Помимо болезненных ощущений, у пострадавшего может развиться реактивный отек на поврежденных участках.