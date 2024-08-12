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Posted 12 августа, 12:00

Published 12 августа, 12:00

Modified 12 августа, 12:02

Updated 12 августа, 12:02

Разработчики сообщили о возвращении Геральта в новой части «Ведьмака»

Разработчики сообщили о возвращении Геральта в новой части «Ведьмака»

12 августа 2024, 12:00
Фото: Изображение Midjourney.
В студии CD Projekt Red, работающей над серией игр «Ведьмак», рассказали, что в новой части снова появится Геральт — охотник на чудовищ. Его роль в сценарии — второстепенная.

Озвучивать Геральта будет Даг Кокл. Актер отметил, что еще не знаком со сценарием игры. Ему самому интересно, вокруг какого персонажа будет развиваться сюжет, передает newkhakasiya.online.

Как отметили разработчики, кодовое название проекта — Polaris. В работу над серией игр «Ведьмак» вовлечено около 400 человек — практически две трети сотрудников студии.

Генеральный директор D Projekt Red отметил, что «Ведьмак» — самый крупный проект за всю историю студии. В ноябре прошлого года над игрой работали 330 человек, в этом году — более четырехсот. Активная стадия разработки запланирована на вторую половину 2024 года.

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