РЭО: Региональные операторы займутся транспортировкой медицинских отходов класса А

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что все медицинские отходы делятся на пять классов. Восемьдесят процентов всех медицинских отходов занимает класс А. Он пояснил, что к нему относятся мебель, постельные принадлежности, халаты, бахилы, канцелярия и так далее. Такие отходы безопасны, поэтому сразу будут отправляться на объекты, предназначенные для обращения с ТКО. Теперь отходы класса А будут передавать региональным операторам. Также появятся требования к учету таких медотходов. Новые правила начнут действовать с 1 июля 2025 года.