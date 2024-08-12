РЭО: Региональные операторы займутся транспортировкой медицинских отходов класса А

Posted 12 августа, 14:54
Published 12 августа, 14:54
Modified 12 августа, 14:56
Updated 12 августа, 14:56
Зампред правительства Дмитрий Патрушев рассказал, что контроль и учет медицинских отходов будет усилен. Планируется направлять их на объекты по обращению с отходами только после обеззараживания и обезвреживания. Об этом сообщает портал 56orb.ru.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что все медицинские отходы делятся на пять классов. Восемьдесят процентов всех медицинских отходов занимает класс А. Он пояснил, что к нему относятся мебель, постельные принадлежности, халаты, бахилы, канцелярия и так далее. Такие отходы безопасны, поэтому сразу будут отправляться на объекты, предназначенные для обращения с ТКО. Теперь отходы класса А будут передавать региональным операторам. Также появятся требования к учету таких медотходов. Новые правила начнут действовать с 1 июля 2025 года.
Алексей Макрушин, заместитель гендиректора РЭО по правовым вопросам, отметил, что ключевым ведомством в вопросе регулирования обращения с медотходами останется Роспотребнадзор. Он установит требования по обеззараживанию и другие положения обращения с медицинскими отходами.