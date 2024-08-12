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Posted 12 августа, 14:54

Published 12 августа, 14:54

Modified 12 августа, 14:56

Updated 12 августа, 14:56

РЭО: Региональные операторы займутся транспортировкой медицинских отходов класса А

РЭО: Региональные операторы займутся транспортировкой медицинских отходов класса А

12 августа 2024, 14:54
Фото: 1MI.
8 августа 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании сферы обращения с медицинскими отходами, в подготовке которого принимал участие Российский экологический оператор. Теперь за транспортировку отходов класса А будут отвечать региональные операторы по обращению с ТКО.

Зампред правительства Дмитрий Патрушев рассказал, что контроль и учет медицинских отходов будет усилен. Планируется направлять их на объекты по обращению с отходами только после обеззараживания и обезвреживания. Об этом сообщает портал 56orb.ru.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что все медицинские отходы делятся на пять классов. Восемьдесят процентов всех медицинских отходов занимает класс А. Он пояснил, что к нему относятся мебель, постельные принадлежности, халаты, бахилы, канцелярия и так далее. Такие отходы безопасны, поэтому сразу будут отправляться на объекты, предназначенные для обращения с ТКО. Теперь отходы класса А будут передавать региональным операторам. Также появятся требования к учету таких медотходов. Новые правила начнут действовать с 1 июля 2025 года.

Алексей Макрушин, заместитель гендиректора РЭО по правовым вопросам, отметил, что ключевым ведомством в вопросе регулирования обращения с медотходами останется Роспотребнадзор. Он установит требования по обеззараживанию и другие положения обращения с медицинскими отходами.

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