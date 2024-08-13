Диетолог: арбуз полезнее дыни

Posted 13 августа, 15:00
Published 13 августа, 15:00
Modified 13 августа, 15:01
Updated 13 августа, 15:01
Что полезнее: арбуз или дыня — интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Анастасия Тараско.
По ее словам, состав двух ягод очень схож. Обе содержат практически одинаковый набор витаминов и большое количество фруктозы.
«Но арбуз будет менее калорийным. Его калорийность где-то 25 ккал, а дыни — около 35 ккал на сто грамм продукта в зависимости от сорта. Лучше не злоупотреблять ни тем, ни другим», — заявила диетолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Но если сравнивать, Тараско отметила, дыня — это десерт, а арбуз можно употреблять сколько угодно.
«У арбуза более выраженный мочегонный эффект, чем у дыни. И фруктозы у дыни больше, чем у арбуза, за счет ее калорийности. Поэтому и в том, и в другом случае следует соблюдать умеренность. Но в целом, выбирайте и ешьте то, что вам больше нравится», — заключила она.