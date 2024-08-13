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Posted 13 августа, 15:00

Published 13 августа, 15:00

Modified 13 августа, 15:01

Updated 13 августа, 15:01

Диетолог: арбуз полезнее дыни

Диетолог: арбуз полезнее дыни

13 августа 2024, 15:00
Фото: Изображение Midjourney.
Именно в августе начинается сезон арбузов и дынь. Однако в каждом из этих летних лакомств есть свой индивидуальный набор микроэлементов.

Что полезнее: арбуз или дыня — интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Анастасия Тараско.

По ее словам, состав двух ягод очень схож. Обе содержат практически одинаковый набор витаминов и большое количество фруктозы.

«Но арбуз будет менее калорийным. Его калорийность где-то 25 ккал, а дыни — около 35 ккал на сто грамм продукта в зависимости от сорта. Лучше не злоупотреблять ни тем, ни другим», — заявила диетолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Но если сравнивать, Тараско отметила, дыня — это десерт, а арбуз можно употреблять сколько угодно.

«У арбуза более выраженный мочегонный эффект, чем у дыни. И фруктозы у дыни больше, чем у арбуза, за счет ее калорийности. Поэтому и в том, и в другом случае следует соблюдать умеренность. Но в целом, выбирайте и ешьте то, что вам больше нравится», — заключила она.

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