Диетолог: арбуз полезнее дыни

«У арбуза более выраженный мочегонный эффект, чем у дыни. И фруктозы у дыни больше, чем у арбуза, за счет ее калорийности. Поэтому и в том, и в другом случае следует соблюдать умеренность. Но в целом, выбирайте и ешьте то, что вам больше нравится», — заключила она.