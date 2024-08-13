Дмитрий Демешин о здравоохранении Хабкрая: Благополучие жителей у нас на первом месте

Большое значение в своей работе Дмитрий Демешин придает и эффективной обратной связи с населением, использую для этого все имеющиеся сегодня инструменты. Будь то рабочие поездки, в ходе которых глава региона встречается с местным населением, или прямые эфиры и возможности, которые дает интернет, чтобы оперативно получать информацию о проблемах и не менее оперативно их решать. Те проблемы, которые жители не могут на местном уровне решить годами, исправляются оперативно после того, как о них узнает врио губернатора. Все это означает лишь одно, нет нерешаемых проблем, есть просто те, которые не хотят к ним подступать. И с этой позицией Дмитрий Демешин нещадно борется с первых дней работы в Хабаровском крае.