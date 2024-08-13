Дмитрий Демешин о здравоохранении Хабкрая: Благополучие жителей у нас на первом месте

Posted 13 августа, 04:17
Published 13 августа, 04:17
Modified 13 августа, 04:19
Updated 13 августа, 04:19
Тема здравоохранения в Хабаровском крае стала одной из самых обсуждаемых, по словам хабаровчан, часть проблем в этой социально значимой сфере остро нуждается во вмешательстве главы региона. Одной из них стала ситуация с перебоями поставок инсулина — одна из жительниц Хабаровского края обратила на это внимание Дмитрия Демешина. По ответу врио губернатора участники прямого эфира убедились в том, что Демешин не просто погружен в проблемы региона, но и немедленно предпринимает управленческие меры по их решению. В вопросе с инсулином оказалось, что ситуация произошла из-за недобросовестной работы
«Такие перебои недопустимы. Это стресс для всей семьи. Виновные в прошлых сбоях уволены. Все виды инсулинов закуплены и распределены по аптекам. Убежден, что таких вопросов больше не будет», — заявил Демешин и добавил, что Дальневосточный центр лекарственного обеспечения координирует деятельность медицинских организаций региона, поэтому подобные проблемы больше не повторятся.
Еде один вопрос из сферы здравоохранения, который был задан Дмитрию Демешину, касался отсутствия стоматологических услуг в одном из отдаленных районов край — Тугуро-Чумиканском. Житель района рассказала врио губернатора о том, что для лечения зубов ему приходится летать в Хабаровск, что значительно увеличивает затраты. Дмитрий Демешин заверил, что и над этой проблемой правительство региона уже работает.
«Я поручение такое минздраву дам. Мы выработаем план выезда стоматологов из Хабаровска в районы, а не наоборот», — подчеркнул он.
В целом, говоря о доступности узких специалистов и медицинских услуг в отдаленных районах края, Демешин подчеркнул, что для решения вопросов здравоохранения проводится постоянная работа, и запросы жителей помогают в этом. Так, житель Вяземского района спросил врио губернатора, когда к ним приедет обещанная бригада врачей. На что Демешин сообщил, что ему доложили о том, что медицинская бригада уже выехала в Вяземский, и он лично уточнит этот вопрос в ближайшее время.
По его словам, в регионе функционируют 17 передвижных мобильных комплексов, которые включают диагностические, стоматологические, флюоро- и рентгенодиагностические установки на базе автомобилей, КАМАЗов и ПАС. Эти комплексы работают в центральных районных больницах, а также выезжают в отдалённые населённые пункты, где, по результатам осмотров, пациенты направляются на дальнейшее обследование в краевые стационары, если это необходимо. В тяжелых случаях принимается решение о госпитализации.
«Ежегодно специалисты осматривают более 60 тысяч человек», — подчеркнул Демешин. Он также отметил, что недавно были произведены изменения в составе правительства, курирующего здравоохранение, а должность министра здравоохранения в регионе остаётся вакантной.
Он сообщил, что на днях в Бикине работала бригада врачей, включающая офтальмолога, невролога и кардиолога. В августе врачи планируют работать во всех районах, включая Вяземский, а также Дормидонтовку, Капитоновку, Шереметьево и Котиково.
Кроме того, Демешин анонсировал запуск передвижного консультативно-диагностического центра «Святой Пантелеимон» с 9 сентября, который будет работать в сотрудничестве с Дальневосточной железной дорогой. В состав центра войдут лучевая и функциональная диагностика, а также лабораторные, терапевтические и хирургические комплексы.
В ходе прямого эфира Дмитрий Демешин не раз отмечал, что защита людей — это приоритет работ его работы, причем не имеет значения, где он работает, везде он следует этому принципу, хоть ранее в качестве заместителя генерального прокурора, хоть сейчас, в качестве главы Хабаровского края. На первый план он выносит решение конкретных проблем, волнующих людей или бьющих по их интересам. При этом Демешин объективно признает существование проблем и требует от чиновников их решения.
Большое значение в своей работе Дмитрий Демешин придает и эффективной обратной связи с населением, использую для этого все имеющиеся сегодня инструменты. Будь то рабочие поездки, в ходе которых глава региона встречается с местным населением, или прямые эфиры и возможности, которые дает интернет, чтобы оперативно получать информацию о проблемах и не менее оперативно их решать. Те проблемы, которые жители не могут на местном уровне решить годами, исправляются оперативно после того, как о них узнает врио губернатора. Все это означает лишь одно, нет нерешаемых проблем, есть просто те, которые не хотят к ним подступать. И с этой позицией Дмитрий Демешин нещадно борется с первых дней работы в Хабаровском крае.
Напомним, что глава Хабаровского края Дмитрий Демешин уже второй раз за три года работы на посту врио губернатора ответил на вопросы жителей региона в прямом эфире. Онлайн-трансляцию, которая шла в аккаунтах врио губернатора и на официальных страницах правительства края в Телеграме, Одноклассниках и ВКонтакте, посмотрели в общей сложности более 10 тысяч человек. Главе региона во время эфира поступило почти четыре тысячи вопросов, около 40 из них получили ответы и достойную реакцию главы — Демешин дал ряд поручений профильным министерствам для решения озвученных проблем.
«Я благодарен вам за искренний интерес к такому формату нашей с вами коммуникации. Мне очень важны те векторы, посылы, которые даете мне вы, уважаемые жители. Мы обязательно по каждому из них дадим ответы, дадим конкретными делами», — подвел итоги прямого эфира Дмитрий Демешин.