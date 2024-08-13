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Posted 13 августа, 09:47

Published 13 августа, 09:47

Modified 13 августа, 09:47

Updated 13 августа, 09:47

Тепло и солнечно: синоптики рассказали о погоде на завтра в Приморье

Тепло и солнечно: синоптики рассказали о погоде на завтра в Приморье

13 августа 2024, 09:47
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Погода
Завтра, 14 августа, погода в Приморье будет определяться полем повышенного атмосферного давления, что обеспечит теплые и преимущественно ясные дни.

В ночь на 14 августа в регионе ожидается температура от +13 до +23°C, а днем столбики термометров поднимутся до +20…+33°C. В отдельных районах возможны небольшие кратковременные дожди, а в утренние часы местами может образоваться туман. Ветер будет северным, слабым до умеренного.

Во Владивостоке прогнозируется переменная облачность без осадков. Ночная температура составит +20…+22°C, а днем воздух прогреется до +29…+31°C. Ветер северо-западный, умеренный, создаст комфортные условия для прогулок.

В Уссурийске также ожидается переменная облачность с температурой ночью +18…+20°C и днем +30…+32°C. Здесь ветер будет слабым, что сделает погоду особенно приятной.

Находка порадует своих жителей аналогичными условиями: переменная облачность, без осадков. Ночью температура составит +18…+20°C, а днем +28…+30°C. Слабый ветер обеспечит комфортную атмосферу.

Температура воды в Амурском заливе достигнет +24°C, в заливе Находка составит +21°C, а в заливе Посьета — +23°C. Это создаст отличные условия для пляжного отдыха.

#Общество#Погода#Находка#Владивосток#Уссурийск#Дождь#Тепло#Температура#Ветер#Приморье#Облачность#Атмосферное давление#Туман
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