Тепло и солнечно: синоптики рассказали о погоде на завтра в Приморье

В ночь на 14 августа в регионе ожидается температура от +13 до +23°C, а днем столбики термометров поднимутся до +20…+33°C. В отдельных районах возможны небольшие кратковременные дожди, а в утренние часы местами может образоваться туман. Ветер будет северным, слабым до умеренного.