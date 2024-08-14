3,5 млн граждан из новых регионов РФ уже получили полис ОМС

Система ОМС гарантирует всем гражданам равные возможности при получении медицинской помощи на территории страны. С полисом обязательного медицинского страхования жители новых регионов, как и другие граждане России, могут получить бесплатную медицинскую помощь в любом субъекте РФ, а не только на территории проживания. Об этом информируют РИА Новости.