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Posted 14 августа, 13:58

Published 14 августа, 13:58

Modified 14 августа, 13:58

Updated 14 августа, 13:58

3,5 млн граждан из новых регионов РФ уже получили полис ОМС

3,5 млн граждан из новых регионов РФ уже получили полис ОМС

14 августа 2024, 13:58
Фото: 1MI.
3,5 миллиона человек, проживающих на территории новых российских регионов, уже оформили полис ОМС и, как следствие, получили доступ к бесплатной, качественной и современной медицинской помощи.

Система ОМС гарантирует всем гражданам равные возможности при получении медицинской помощи на территории страны. С полисом обязательного медицинского страхования жители новых регионов, как и другие граждане России, могут получить бесплатную медицинскую помощь в любом субъекте РФ, а не только на территории проживания. Об этом информируют РИА Новости.

Для того, чтобы получить медицинский страховой полис, нужно обратиться в территориальный фонд ОМС, создать обращение на портале «Госуслуги» или прийти в любое отделение МФЦ.

Жителям ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей нужно подать заявление на включение в единый регистр застрахованных лиц. Для этого потребуются паспорт и СНИЛС, если он имеется.

Для оформления полиса ОМС детям до 14 лет с гражданством России необходимо будет свидетельство о рождении, после 14-ти — паспорт. Также несовершеннолетним понадобится СНИЛС, при наличии, и паспорт законного представителя.

Полис обязательного медицинского страхования даёт возможность записаться на прием к врачу, пройти лечение в стационаре или вызвать врача на дом. Беременным женщинам в рамках обслуживания по ОМС могут сделать пренатальную диагностику для выявления нарушений развития плода. Неонатальный скрининг поможет определить наследственные и врожденные заболевания у новорожденного младенца.

А пары, испытывающие проблемы с зачатием, могут прибегнуть к процедуре экстракорпорального оплодотворения.

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