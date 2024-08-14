3,5 млн граждан из новых регионов РФ уже получили полис ОМС

Posted 14 августа, 13:58
Published 14 августа, 13:58
Modified 14 августа, 13:58
Updated 14 августа, 13:58
Система ОМС гарантирует всем гражданам равные возможности при получении медицинской помощи на территории страны. С полисом обязательного медицинского страхования жители новых регионов, как и другие граждане России, могут получить бесплатную медицинскую помощь в любом субъекте РФ, а не только на территории проживания. Об этом информируют РИА Новости.
Для того, чтобы получить медицинский страховой полис, нужно обратиться в территориальный фонд ОМС, создать обращение на портале «Госуслуги» или прийти в любое отделение МФЦ.
Жителям ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей нужно подать заявление на включение в единый регистр застрахованных лиц. Для этого потребуются паспорт и СНИЛС, если он имеется.
Для оформления полиса ОМС детям до 14 лет с гражданством России необходимо будет свидетельство о рождении, после 14-ти — паспорт. Также несовершеннолетним понадобится СНИЛС, при наличии, и паспорт законного представителя.
Полис обязательного медицинского страхования даёт возможность записаться на прием к врачу, пройти лечение в стационаре или вызвать врача на дом. Беременным женщинам в рамках обслуживания по ОМС могут сделать пренатальную диагностику для выявления нарушений развития плода. Неонатальный скрининг поможет определить наследственные и врожденные заболевания у новорожденного младенца.
А пары, испытывающие проблемы с зачатием, могут прибегнуть к процедуре экстракорпорального оплодотворения.