Четвертьфиналы «Динамо-Кубка» приближаются: игры пройдут в ближайшие выходные

Следить за участниками «Динамо-Кубка» можно в соцсетях турнира и на сайте «Спорт 25»! Анонсы и итоги матчей, представление команд и игроков, фотографии и видео, в том числе прямые трансляции с решающих игр в соцсетях «Динамо-Кубок» во вКонтакте и Telegram.