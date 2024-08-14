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Posted 14 августа, 03:28

Published 14 августа, 03:28

Modified 14 августа, 03:30

Updated 14 августа, 03:30

Пожилые жители Приморья стали жертвами преступной группы

Дети войны стали жертвами ОПГ в Приморском крае — официальные подробности

14 августа 2024, 03:28
Фото: Изображение Midjourney.

Пожилые жители Приморья стали жертвами преступной группы

Сюжет
Пенсионеры
Самым пожилым потерпевшим оказался пенсионер 1935 года рождения. К слову, одного участника преступной группы схватили, можно сказать, на «горячем».

Организованная преступная группа обманным путем отбирала деньги у пожилых людей, сообщает пресс-служба прокуратуры. С ноября 2023 года по февраль 2024 года мошенники, представившись сотрудниками полиции, уведомляли жертв о том, что, якобы, их родственники попали в беду. После чего сообщали о том, что близкие нуждаются в денежной помощи.

Пострадавшими оказались пенсионеры 1935, 1940, 1947 и 1949 годов рождения. Аферисты завладели разными суммами денег от 80 000 до 220 000, однако одного участника ОПГ поймали на «горячем», после получения 125 000 рублей.

«Уголовное дело направлено в Хорольский районный суд для рассмотрения по существу», — отметили в надзорном ведомстве.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что участники преступного сообщества в Приморье отправятся в СИЗО.

Легендарное ОПГ Приморья переезжает с рынка в СИЗО
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