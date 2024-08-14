Дети войны стали жертвами ОПГ в Приморском крае — официальные подробности

Организованная преступная группа обманным путем отбирала деньги у пожилых людей, сообщает пресс-служба прокуратуры. С ноября 2023 года по февраль 2024 года мошенники, представившись сотрудниками полиции, уведомляли жертв о том, что, якобы, их родственники попали в беду. После чего сообщали о том, что близкие нуждаются в денежной помощи.