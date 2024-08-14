Дети войны стали жертвами ОПГ в Приморском крае — официальные подробности

Posted 14 августа, 03:28
Published 14 августа, 03:28
Modified 14 августа, 03:30
Updated 14 августа, 03:30
Организованная преступная группа обманным путем отбирала деньги у пожилых людей, сообщает пресс-служба прокуратуры. С ноября 2023 года по февраль 2024 года мошенники, представившись сотрудниками полиции, уведомляли жертв о том, что, якобы, их родственники попали в беду. После чего сообщали о том, что близкие нуждаются в денежной помощи.
Пострадавшими оказались пенсионеры 1935, 1940, 1947 и 1949 годов рождения. Аферисты завладели разными суммами денег от 80 000 до 220 000, однако одного участника ОПГ поймали на «горячем», после получения 125 000 рублей.
«Уголовное дело направлено в Хорольский районный суд для рассмотрения по существу», — отметили в надзорном ведомстве.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что участники преступного сообщества в Приморье отправятся в СИЗО.