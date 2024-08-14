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Posted 14 августа, 09:40

Published 14 августа, 09:40

Modified 14 августа, 09:42

Updated 14 августа, 09:42

Мужчина мыл машину в реке и поругался с местными в Приморском крае

Турист мыл свой автозад прямо в реке и получил от местных в Приморье — видео

14 августа 2024, 09:40
Фото: Изображение Midjourney.

Мужчина мыл машину в реке и поругался с местными в Приморском крае

Сюжет
Экология
Один из отдыхающих в Приморье догадался помыть свой автомобиль в чистой реке, в которой купаются дети. Местным это мягко говоря не понравилось.

Автомойка на реке разозлила жителей Приморья. Автомобилист мыл колеса и корпус и не обращал внимания, почему его ругают и снимают. По словам автора видео, мужчина приехал из другого региона и не задумывался о том, что оставит после себя в крае.

Больше всего местных разозлило то, что машину мыли прямо в нерестовой реке, недалеко от деревни Васильевка в районе Партизанска. Извиняться хозяин авто не стал.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как мужчина мыл свою машину прямо в море в Приморье.

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#Общество#Видео#Экология#Река#Загрязнение#Жалобы#Приморский край#Приморье#Нарушение
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