Турист мыл свой автозад прямо в реке и получил от местных в Приморье — видео

Posted 14 августа, 09:40
Published 14 августа, 09:40
Modified 14 августа, 09:42
Updated 14 августа, 09:42
Автомойка на реке разозлила жителей Приморья. Автомобилист мыл колеса и корпус и не обращал внимания, почему его ругают и снимают. По словам автора видео, мужчина приехал из другого региона и не задумывался о том, что оставит после себя в крае.
Больше всего местных разозлило то, что машину мыли прямо в нерестовой реке, недалеко от деревни Васильевка в районе Партизанска. Извиняться хозяин авто не стал.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как мужчина мыл свою машину прямо в море в Приморье.