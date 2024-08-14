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Posted 14 августа, 03:08

Published 14 августа, 03:08

Modified 14 августа, 03:10

Updated 14 августа, 03:10

Неизвестные испортили топором автомобиль в Приморском крае

Жертва дровосека из Приморья: «японца» зарубили топором во Владивостоке — фото

14 августа 2024, 03:08
Фото: 1MI.

Неизвестные испортили топором автомобиль в Приморском крае

Сюжет
Автомобиль
Во Владивостоке японский кроссовер стал жертвой «дровосека». Судя по всему, хозяин машины будет неприятно удивлен, увидев, что сотворили с его «ласточкой».

Во Владивостоке на Кирова неизвестные воткнули топор в капот Honda HR-V. Вероятно, владельца автомобиля ждет неприятный сюрприз и ремонт машины. Не исключено, что водитель кроссовера сам догадается, что за «дровосек» посягнул на железную «ласточку».

Подписчики новых медиа предполагают, что кто-то отомстил таким образом хозяину японской иномарки.

«Наверное, водитель кому-то сильно насолил», — предположил комментатор в новых медиа.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке мужчина бросился с топором на детей из-за конфликта.

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