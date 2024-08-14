Жертва дровосека из Приморья: «японца» зарубили топором во Владивостоке — фото

Во Владивостоке на Кирова неизвестные воткнули топор в капот Honda HR-V. Вероятно, владельца автомобиля ждет неприятный сюрприз и ремонт машины. Не исключено, что водитель кроссовера сам догадается, что за «дровосек» посягнул на железную «ласточку».