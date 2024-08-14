Жертва дровосека из Приморья: «японца» зарубили топором во Владивостоке — фото

Posted 14 августа, 03:08
Published 14 августа, 03:08
Modified 14 августа, 03:10
Updated 14 августа, 03:10
Во Владивостоке на Кирова неизвестные воткнули топор в капот Honda HR-V. Вероятно, владельца автомобиля ждет неприятный сюрприз и ремонт машины. Не исключено, что водитель кроссовера сам догадается, что за «дровосек» посягнул на железную «ласточку».
Подписчики новых медиа предполагают, что кто-то отомстил таким образом хозяину японской иномарки.
«Наверное, водитель кому-то сильно насолил», — предположил комментатор в новых медиа.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке мужчина бросился с топором на детей из-за конфликта.