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Posted 15 августа, 00:50

Published 15 августа, 00:50

Modified 1 сентября, 03:59

Updated 1 сентября, 03:59

Фабрика мороженого «УРСА» запускает конкурс «Владивосток в сердце»

15 августа 2024, 00:50
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Реклама. ООО «Фабрика Мороженого». erid: LjN8KcFUE
Фабрика мороженого «УРСА» объявляет о старте захватывающего конкурса фотографий и видео «Владивосток в сердце». Этот творческий проект призван отразить уникальную атмосферу вечернего Владивостока, вдохновившую создателей нового мороженого «Вечерний Владивосток».

Конкурс приурочен к выпуску новинки 2024 года — мороженого «Вечерний Владивосток», вкус которого навеян знаменитыми владивостокскими закатами. Представители фабрики «УРСА» поделились:

«Мы создали насыщенный и яркий вкус, напоминающий о восхитительных летних вечерах Владивостока: спелая вишня символизирует заходящее солнце, а брауни — прогретые за жаркий день сопки».

Условия участия
Участникам предлагается запечатлеть магию вечернего Владивостока на фотографиях и в коротких видео. Организаторы ждут работы, отражающие неповторимое настроение города у моря, которое «делает людей счастливыми и зовет их проводить вечера на берегу снова и снова».

Конкурс открыт для всех желающих, без ограничений по возрасту. Участники будут разделены на две категории:

  • Взрослые (от 15 лет)
  • Дети (до 15 лет)

Количество работ от одного участника не ограничено.

Сроки и призы
Прием заявок продлится с 10 июля по 1 сентября 2024 года. Победителей ждут впечатляющие призы:

Для взрослых:

  • Гран-при: Сапборд с уникальным ярким дизайном
  • 1 место: Ноутбук
  • 2 место: Планшет
  • 3 место: Наушники

Для детей:

  • 1 место: Планшет
  • 2 место: Наушники
  • 3 место: Подарочный набор мороженого «УРСА»

Более подробную информацию о правилах участия и условиях конкурса можно найти на официальном сайте фабрики мороженого «УРСА».

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