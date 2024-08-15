Фабрика мороженого «УРСА» запускает конкурс «Владивосток в сердце»

Условия участия

Участникам предлагается запечатлеть магию вечернего Владивостока на фотографиях и в коротких видео. Организаторы ждут работы, отражающие неповторимое настроение города у моря, которое «делает людей счастливыми и зовет их проводить вечера на берегу снова и снова».