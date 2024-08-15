Фабрика мороженого «УРСА» запускает конкурс «Владивосток в сердце»

Posted 15 августа, 00:50
Published 15 августа, 00:50
Modified 1 сентября, 03:59
Updated 1 сентября, 03:59
Конкурс приурочен к выпуску новинки 2024 года — мороженого «Вечерний Владивосток», вкус которого навеян знаменитыми владивостокскими закатами. Представители фабрики «УРСА» поделились:
«Мы создали насыщенный и яркий вкус, напоминающий о восхитительных летних вечерах Владивостока: спелая вишня символизирует заходящее солнце, а брауни — прогретые за жаркий день сопки».
Условия участия
Участникам предлагается запечатлеть магию вечернего Владивостока на фотографиях и в коротких видео. Организаторы ждут работы, отражающие неповторимое настроение города у моря, которое «делает людей счастливыми и зовет их проводить вечера на берегу снова и снова».
Конкурс открыт для всех желающих, без ограничений по возрасту. Участники будут разделены на две категории:
Количество работ от одного участника не ограничено.
Сроки и призы
Прием заявок продлится с 10 июля по 1 сентября 2024 года. Победителей ждут впечатляющие призы:
Для взрослых:
Для детей:
Более подробную информацию о правилах участия и условиях конкурса можно найти на официальном сайте фабрики мороженого «УРСА».