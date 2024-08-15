Новый учебный год в обновленных кабинетах: идет капремонт в школах Владивостока

Posted 15 августа, 03:46
Published 15 августа, 03:46
Modified 15 августа, 03:48
Updated 15 августа, 03:48
В школе №79 обновление кабинетов, которые пострадали в период интенсивных осадков во время капитального ремонта кровли, завершат до начала учебного года, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
Рабочие уже давно трудятся над преображением образовательного учреждения, — отремонтирован фасад здания, полностью поменяна кровля, обновляется пищеблок. Однако дождь внес коррективы в работу строителей. Во время одного из этапов ремонта, — обновления кровли, — от дождей пострадало несколько учебных кабинетов на третьем этаже.
«Подобные ситуации, к сожалению, происходят, однако такие форс-мажорные обстоятельства учитываются при организации ремонта и обговариваются с подрядчиком заранее. Уже сегодня рабочие приступили к зачистке стен пострадавших кабинетов, а на днях, приступят к обработке поверхностей противогрибковыми смесями, которые уже закуплены. После этого здесь сделают косметический ремонт. Пострадавшую школьную мебель также заменят», — рассказал начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования Максим Кильчевский.
Строители не сбавляют темп работы и активно занимаются ремонтом на других объектах, чтобы не отставать от запланированного графика, также сообщил Максим Кильчевский. Более того, администрация школы и управление образования контролируют все рабочие процессы.
Важно отметить, капитальный ремонт предусматривает преображение спортивных залов. Строители приступят к работе во время учебного процесса, но обновление помещений никак не повлияет на проведение занятий.
Кстати говоря, спортивная площадка школы №79 тоже обновится в 2024 году. Совсем скоро на территории образовательного учреждения будут красоваться велосипедная и беговая дорожки. Предусмотрено появление новых спортивных турников и тренажеров, а также преобразится футбольное поле.
Не только 79-я школа претерпит изменения. Капитальный ремонт ведется в пяти школах дальневосточной столицы. В этом году приятные перемены запланированы в центре образования «Ступени», в корпусе лицея №3 «Буревестник» и еще в двух школах, — 21 и 80.
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