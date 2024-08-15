Новый учебный год в обновленных кабинетах: идет капремонт в школах Владивостока

Не только 79-я школа претерпит изменения. Капитальный ремонт ведется в пяти школах дальневосточной столицы. В этом году приятные перемены запланированы в центре образования «Ступени», в корпусе лицея №3 «Буревестник» и еще в двух школах, — 21 и 80.