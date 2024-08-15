vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 15 августа, 03:46

Published 15 августа, 03:46

Modified 15 августа, 03:48

Updated 15 августа, 03:48

Преображение образовательных учреждений продолжается во Владивостоке

Новый учебный год в обновленных кабинетах: идет капремонт в школах Владивостока

15 августа 2024, 03:46
Фото: Петр Езута. vlc.ru.

Преображение образовательных учреждений продолжается во Владивостоке

Сюжет
Ремонт
Во Владивостоке строительный сезон в самом разгаре. Капитальный ремонт школы №79 продолжается, — строители трудятся на объекте не покладая рук. Новый учебный год начнется в обновленных кабинетах. Более того, целых пять образовательных учреждений преобразятся в дальневосточной столице.

В школе №79 обновление кабинетов, которые пострадали в период интенсивных осадков во время капитального ремонта кровли, завершат до начала учебного года, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Рабочие уже давно трудятся над преображением образовательного учреждения, — отремонтирован фасад здания, полностью поменяна кровля, обновляется пищеблок. Однако дождь внес коррективы в работу строителей. Во время одного из этапов ремонта, — обновления кровли, — от дождей пострадало несколько учебных кабинетов на третьем этаже.

«Подобные ситуации, к сожалению, происходят, однако такие форс-мажорные обстоятельства учитываются при организации ремонта и обговариваются с подрядчиком заранее. Уже сегодня рабочие приступили к зачистке стен пострадавших кабинетов, а на днях, приступят к обработке поверхностей противогрибковыми смесями, которые уже закуплены. После этого здесь сделают косметический ремонт. Пострадавшую школьную мебель также заменят», — рассказал начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования Максим Кильчевский.

Строители не сбавляют темп работы и активно занимаются ремонтом на других объектах, чтобы не отставать от запланированного графика, также сообщил Максим Кильчевский. Более того, администрация школы и управление образования контролируют все рабочие процессы.

Важно отметить, капитальный ремонт предусматривает преображение спортивных залов. Строители приступят к работе во время учебного процесса, но обновление помещений никак не повлияет на проведение занятий.

Кстати говоря, спортивная площадка школы №79 тоже обновится в 2024 году. Совсем скоро на территории образовательного учреждения будут красоваться велосипедная и беговая дорожки. Предусмотрено появление новых спортивных турников и тренажеров, а также преобразится футбольное поле.

Не только 79-я школа претерпит изменения. Капитальный ремонт ведется в пяти школах дальневосточной столицы. В этом году приятные перемены запланированы в центре образования «Ступени», в корпусе лицея №3 «Буревестник» и еще в двух школах, — 21 и 80.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что дорожные работы кипят на Русском острове во Владивостоке.

Все силы брошены: новая дорогая появится на Русском острове во Владивостоке
Узнать подробнее
Читайте также:
Обрушилась непогода: режим повышенной готовности объявлен во ВладивостокеГостевой маршрут преобразят за 200 миллионов — подготовка к ВЭФ идет во Владивостоке«Скоро в школу»: учебные учреждения Владивостока готовятся к учебному году
#Новости#Общество#Ремонт#Владивосток#Дождь#Приморский край#Строители#Наш Город#Преображение#Велодорожка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика