Сервис недвижимости «Домклик» назвал регионы с самой дешевой вторичкой

В тройку субъектов РФ с невысокими по среднероссийским меркам ценами на вторичное жилье в МКД также вошли Челябинская область (от 81,5 тысячи за метр площади) и Республика Башкортостан (от 86,2 тысячи рублей за квадратный метр). Четвертое место за Волгоградской областью (от 89,4 тысячи рублей). Замыкает пятерку Самарская область. Здесь квадратный метр жилья на вторичном рынке стоит от 95,6 тысячи рублей.