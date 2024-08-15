Сервис недвижимости «Домклик» назвал регионы с самой дешевой вторичкой

Posted 15 августа, 09:22
Published 15 августа, 09:22
Modified 29 августа, 09:18
Updated 29 августа, 09:18
Аналитики сервиса «Домклик» от Сбера рассчитали медианную стоимость квадратного метра жилья в российских регионах. В основу рейтинга легли сведения из объявлений о продаже вторички в МКД (без учета предложений по договорам переуступки и ИЖС). Первое место в списке занял Пермский край. Здесь за квадратный метр жилья на вторичном рынке придется заплатить от 77 100 рублей.
В тройку субъектов РФ с невысокими по среднероссийским меркам ценами на вторичное жилье в МКД также вошли Челябинская область (от 81,5 тысячи за метр площади) и Республика Башкортостан (от 86,2 тысячи рублей за квадратный метр). Четвертое место за Волгоградской областью (от 89,4 тысячи рублей). Замыкает пятерку Самарская область. Здесь квадратный метр жилья на вторичном рынке стоит от 95,6 тысячи рублей.
В рейтинг также попали Воронежская, Свердловская, Новосибирская и Омская области и Красноярский край. Стоимость квадратного метра жилья в МКД на вторичном рынке по состоянию на август здесь начинается от 96,3 тысячи рублей.