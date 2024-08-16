Битва экспертиз: в Приморье слушается наследное дело на 300 миллионов

Впрочем, первое дело о копеечной по меркам отечественной коррупции стотысячной взятке в данном случае является куда более показательным. Вопрос, который задают родственники Петриченко, выглядит так — можно ли доверять экспертизе медицинского учреждения, главный врач которого, как считает следствие, за сто тысяч рублей, убирает перед потенциально опасным для общества человеком блоки на получение оружия, вождение автомобиля и работу в силовых структурах? Особенно, когда речь идет о наследстве размером в триста миллионов рублей. Вопрос риторический. Более того, Артамонова даже допрашивали по вопросу изготовления этой экспертизы, и он указал, что к нему обращались люди, целью которых было оказание влияния на то, какой она дойдет до суда, но главврач отрицает, что документ был ангажирован в пользу одной из сторон. Экспертиза специалистов из Шепеткова не выдержала критики экспертов в апелляции и суд назначил еще одну экспертизу в Хабаровске.