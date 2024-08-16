Человек и вода: сколько пить, чтобы не навредить организму

Posted 16 августа, 08:01
Published 16 августа, 08:01
Modified 16 августа, 08:02
Updated 16 августа, 08:02
Однако, предостерегает newia, при избытке потребления воды можно даже отравиться. Во избежание подобного стоит помнить и учитывать ряд факторов.
Дневную норму потребления чистой воды рассчитывают по формуле 30 мл на килограмм веса, утверждают специалисты. То есть норма потребления воды у человека весом в 60 килограммов составит около 1,8 литра. Однако для людей с хроническими заболеваниями приняты другие нормы. Относительно объемов потребления воды людям с проблемами здоровья лучше проконсультироваться у врачей.
Точки зрения диетологов относительно того, что могут включать пресловутые полтора-два литра жидкости в день, различаются: только ли это чистая вода или суп и соки тоже считаются, спорят специалисты.
Воду можно пить в любое время суток и в любых количествах, если есть жажда, и вовсе не обязательно каждый раз выпивать определенный объем — достаточно пары глотков. Однако в жаркую погоду и при значительных физических нагрузках организму требуется больше воды. Тем не менее для спокойного ночного сна потребление жидкости после шести вечера лучше ограничить парой стаканов.
Выпив слишком много воды сразу, человек может отравиться. Были случаи, когда люди даже погибали, выпив сразу полтора литра воды. Такое возможно, если у человека нездоровые почки или другие болезни, влияющие на работу мочевыводящей системы. Хотя подобное может произойти и со здоровым человеком, если за раз выпить большой объем жидкости, из-за резкого понижения концентрации электролитов в крови.
Как мы видим, вода отнюдь не безобидный продукт, поэтому, как и любые другие продукты, потреблять ее нужно разумно.