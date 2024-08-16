Человек и вода: сколько пить, чтобы не навредить организму

Воду можно пить в любое время суток и в любых количествах, если есть жажда, и вовсе не обязательно каждый раз выпивать определенный объем — достаточно пары глотков. Однако в жаркую погоду и при значительных физических нагрузках организму требуется больше воды. Тем не менее для спокойного ночного сна потребление жидкости после шести вечера лучше ограничить парой стаканов.