vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 16 августа, 08:01

Published 16 августа, 08:01

Modified 16 августа, 08:02

Updated 16 августа, 08:02

Человек и вода: сколько пить, чтобы не навредить организму

Человек и вода: сколько пить, чтобы не навредить организму

16 августа 2024, 08:01
Фото: Изображение Midjourney.
Каждый помнит, что человеческое тело на 60% состоит из воды. Поэтому многие уверены, что организму необходимо не менее полутора-двух литров воды в сутки для поддержания водного баланса.

Однако, предостерегает newia, при избытке потребления воды можно даже отравиться. Во избежание подобного стоит помнить и учитывать ряд факторов.

Дневную норму потребления чистой воды рассчитывают по формуле 30 мл на килограмм веса, утверждают специалисты. То есть норма потребления воды у человека весом в 60 килограммов составит около 1,8 литра. Однако для людей с хроническими заболеваниями приняты другие нормы. Относительно объемов потребления воды людям с проблемами здоровья лучше проконсультироваться у врачей.

Точки зрения диетологов относительно того, что могут включать пресловутые полтора-два литра жидкости в день, различаются: только ли это чистая вода или суп и соки тоже считаются, спорят специалисты.

Воду можно пить в любое время суток и в любых количествах, если есть жажда, и вовсе не обязательно каждый раз выпивать определенный объем — достаточно пары глотков. Однако в жаркую погоду и при значительных физических нагрузках организму требуется больше воды. Тем не менее для спокойного ночного сна потребление жидкости после шести вечера лучше ограничить парой стаканов.

Выпив слишком много воды сразу, человек может отравиться. Были случаи, когда люди даже погибали, выпив сразу полтора литра воды. Такое возможно, если у человека нездоровые почки или другие болезни, влияющие на работу мочевыводящей системы. Хотя подобное может произойти и со здоровым человеком, если за раз выпить большой объем жидкости, из-за резкого понижения концентрации электролитов в крови.

Как мы видим, вода отнюдь не безобидный продукт, поэтому, как и любые другие продукты, потреблять ее нужно разумно.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика