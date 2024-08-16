«Динамо-Кубок»: сражение городов за трофей в самом разгаре

Posted 16 августа, 05:17
Published 16 августа, 05:17
Modified 1 сентября, 04:00
Updated 1 сентября, 04:00
Для тех, кто угадает исход этого и других четвертьфиналов, генеральный партнер турнира, Фабрика мороженого «УРСА» приготовила вкусные подарки!
Как отметил главный тренер ФК «Океан» Александр Тихоновецкий, его футболисты горят желанием выйти в полуфинал «Динамо-Кубка».
«На 1/8 финала вышли с недонастроем, тогда как у соперника наоборот „горели глаза“. Поэтому и пропустили гол, пришлось отыгрываться, мне, как тренеру, вносить коррективы. Главное, что победили. Уверен, завтра выйдем на родное поле только с одной целью — победить! В этом сезоне омолодили состав, привлекли ребят 2006 года рождения. Поэтому у них главная мотивация — игра за родной город. Жду всех болельщиков завтра на стадионе для поддержки!», — поделился Александр Тихоновецкий.
Игра «Океан»-«Уссури» пройдет в субботу, 17 августа, в 15 часов на стадионе «Водник» в Находке.
В другом четвертьфинале «Динамо-Кубка» болельщиков ожидает противостояние Владивостока и Арсеньева: сыграют «Анри» и «Авангард».
Пропустившие игру 1/8 финала футболисты «Авангарда» настроены с победы начать выступление в «Динамо-Кубке», несмотря на неудачи в первом круге чемпионата края.
«Жаль, что пришлось пропустить первый раунд турнира, пройди мы в четвертьфинал с победой, моральное состояние было бы другое. Тем не менее, настрой у команды боевой. Сейчас мы взяли вектор на футбол для болельщиков, поэтому костяк команды составляют местные молодые игроки. Да, идем сейчас последними в турнирной таблице, но для такого процесса это нормально. Начинаем играть низом, в пас, привлекли некоторых подходящих под это игроков. Этот процесс потребует время, спокойно к этому относимся», — поделился представитель команды «Авангард» Денис Снеток.
Также в «Авангарде» признают, что на домашнем поле шансов пройти в четвертьфинал турнира у них было бы больше.
«Для Арсеньева, для ветеранов футбола и подрастающих игроков наш матч был бы праздником. Но решением краевой федерации, поскольку мы не ездили на выезд в 1/8, должны сейчас играть во Владивостоке. Этим слегка дезориентированы. Но в первом круге чемпионата мы дали упорный бой „Анри“, проиграв с минимальным счетом, поэтому, и эта встреча не будет для них легкой. Победить постараемся за счет контратак, играть пружиной, искать свободные зоны. И, конечно, при строгой обороне», — добавил Денис Снеток.
Соперники, команда «Анри», крупно обыгравшая в 1/8 финала «Динамо-Кубка» уссурийский «Регион-Приморье», также серьезно настраиваются на предстоящий четвертьфинал.
«Не смотря на разгромный счет, та игра складывалась не так просто, как могло показаться. Мы постоянно находились в атаке, но соперник достойно оборонялся, неоднократно выручал вратарь. Хорошо, что смогли забить трижды перед перерывом. Во втором тайме и нам было попроще играть, и соперник не оказывал ярого сопротивления. Такой результат не должен нас расхолаживать. Это четвертьфинал, в соперниках — Арсеньев, город с футбольными традициями. Поэтому мы готовимся в штатном режиме. Цель — пройти в полуфинал», — сообщил Георгий Камалов, тренер ФК «Анри».
Матч «Анри»-«Авангард» пройдет в субботу, 17 августа, в 17 часов на стадионе «Юность».
Благодаря партнерам спортивного общества «Динамо» в лице Правительства Приморского края и Фабрики мороженого «УРСА», в этом году участники турнира вновь сразятся за денежный приз, 450 тысяч рублей.
Специально для болельщиков, которые будут внимательно следить за розыгрышем «Динамо-Кубка», Фабрика мороженого «УРСА» приготовила сладкие подарки. Их еженедельно будут получать победители конкурса прогнозов, который пройдет в социальных сетях «Динамо-Кубка».